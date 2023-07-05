iQOO bir süredir piyasaya yeni akıllı telefonlarını sürüyor. Ülkemizde satışa sunulmasalar da diğer pazarlarda akıllı telefonları oldukça ilgi çeken iQOO, geldiğimiz noktada bugün iQOO 11S isimli yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

iQOO 11S, ön tarafta delikli bir ekrana sahip. İnce sayılabilecek çerçeveleri ile göze oldukça hoş gelen bir yapısı var. Arka tarafta ise bizleri sol üst köşede devasa bir kamera modülü karşılıyor. Dikdörtgen şeklinde olan bu kamera modülünün içerisine üç adet kamera lensi yerleştirilmiş. Kamera modülünün içerisinde bir de LED flaş bulunuyor. Arka tarafta alt orta kısımda bir de iQOO logosu gözlere çarpıyor.

iQOO 11S, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2K çözünürlüğü desteklerken 1800 nite kadar da bir parlaklık sunuyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan ekranda E4 AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

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Akıllı telefon kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip. Bu yonga setine 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 200W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise iQOO 11S üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Sony’nin IMX866 sensörü kullanılmış. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 13 MP çözünürlüğünde portre kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.