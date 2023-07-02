iQOO bir süredir piyasaya yeni akıllı telefonlarını sürüyor. Ülkemizde satışa sunulmasalar da diğer pazarlarda akıllı telefonları oldukça ilgi çeken iQOO, geldiğimiz noktada bugün iQOO 11S üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun depolama detayları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Çinli şirket iQOO 11S’in 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolamaya sahip olacağını açıkladı. Bunun haricinde akıllı telefon 8 GB’a kadar da sanal RAM sunacak.

Akıllı telefonun lansmanı 4 Temmuz tarihinde yapılacak. Bundan önceki sızıntılara göre iQOO 11S, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekleyecek. Bunun haricinde 144hz ekran yenileme hızına sahip olacak olan iQOO 11S, ekran paneli tarafında ise E6 AMOLED bir panele sahip olacak.

iQOO 11S, kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefonun dört farklı varyasyonu bulunacak:

12 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 1 TB depolama

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 200W kablolu hızlı şarj destekli 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Akıllı telefon kamera tarafında OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kamerada Sony’nin IMX866 lensi kullanılacak. Diğer kameraların özellikleri henüz bilinmiyor.