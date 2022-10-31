Ülkemizde ismini çok sık duymadığımız iQOO önümüzdeki günlerde iQOO 11 isimli cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili bazı sızıntılar oldu. Gelin bir göz atalım.

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iQOO 11, QHD çözünürlükte Samsung yapımı bir Amoled ekranla birlikte gelecek. Bu ekranın ekran yenileme hızının 144hz olacağı sızdırıldı.

Söylentilere göre iQOO 11; henüz lansmanı bile yapılmamış, 2023 yılının amiral gemisi işlemcisi olacak olan Snapdragon 8 Gen 2’ye ev sahipliği yapacak. Cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolamayı da beraberinde getirecek. Bunun dışında cihazın 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh büyüklüğünde -daha büyükte olabilir- bir pile sahip olacağı sızdırıldı.

Kamera tarafında ise iQOO 11 arka tarafta 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP telefoto lense sahip olacak. Ön kamera ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

iQOO 11’in lansman tarihi veya ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkacağını umut ediyoruz. Siz iQOO 11 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.