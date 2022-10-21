iQOO 11 serisi yakında tanıtılacak. Tüm kullanıcılar serideki cihazların tasarım ve tekniksel özelliklerini merak ederken, Pro modelin neredeyse tüm ayrıntıları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü yazar Yogesh Brar akıllı telefonla ilgili önceki sızıntıları destekleyen iQOO 11 Pro’nun tam özellik sayfasını paylaştı. 2023 yılının başlarında raflarda olmasını beklediğimiz canavara gelin hep beraber daha yakından bakalım.

İçindekiler iQOO 11 Pro Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

iQOO 11 Pro Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Güvenilir teknoloji yazarı Yogesh Brar iQOO 11 Pro akıllı telefonun tüm özelliklerini açıkladı. Yogesh’e göre, iQOO 11 Pro 2k çözünürlüğe sahip 6,78 inç LTPO AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, ekran 120Hz yenileme hızı sunacak. Ancak Çinli sızıntıcı Bald Panda bunun aksine 11 Pro’nun 144Hz yenileme hızı sunacağını iddia ediyor. Bu spekülasyon doğru çıkarsa, 11 Pro iQOO’nun bunu yapan ilk telefonu olacak. Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine borçlu olması muhtemel. MySmartPrice tarafından yayınlanan bir rapora göre Qualcomm en yeni yonga setini Hawaii’deki Tech Summit 2022’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle, etkinlik 15 Kasım’da gerçekleşecek. Bu da 11 Pro’nun beklenen tanıtım tarihinden aylar öncesinde. Bu durum cihazın yeni nesil işlemci ile çıkma olasılığını arttırıyor.

Dahası, 11 Pro’nun 12GB RAM kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Bununla beraber, cihaz 512GB’a kadar doyurucu bir depolama kapasitesi sunacak. Bu güçlü sisteme 4,700 mAh değerinde bir pil ünitesi güç verecek. Sağlam hücre 200W hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Aynı şekilde, cihazda Ultrasonik parmak izi de kullanıma hazır olabilir. Telefon kutudan çıkarken Origin OS ile Android 13’ü beraber çalıştıracak.

Optik tarafında, iQOO 11 Pro arkada 50MP birincil sensöre ev sahipliği yapacak. Dahası, muhtemelen 50MP ultra geniş bir lensi de bünyesinde barındıracak. Son olarak, 14.6MP telefoto sensörü ile üçlü bir arka kamera modülü bekliyoruz. Ön tarafta, telefonun 32MP selfie kamerası ile kullanıcılara sunulması muhtemel. Ayrıca, iQOO’nun Pro modelinde bir V2 ISP çipi kullanılabilir. Telefonun genel özellikleri bu kadar. Haberler çıktıktan sonra kimse bu özelliklere itiraz etmedi. Ancak yine de şirketten resmi bir açıklama beklemekte fayda var. Gelişmeler için takipte kalın.

iQOO 11 Pro – 6.78" 2K LTPO, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– 8/12GB RAM

– 256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP + 50MP (UW) + 14.6MP (Tele)

– Front Cam: 16MP

– V2 Chip

– Android 13, OriginOS

– 4,700mAh battery, 200W fast charging

– 50W wireless charging

– Ultrasonic FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 20, 2022

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