iQOO’nun iQOO 11’i orta sınıf iQOO Neo 7 SE ile birlikte 2 Aralık’ta piyasaya sürmesi gerekiyordu ancak etkinlik Çin’in eski devlet başkanını ölümü sebebiyle ertelendi. Şimdi şirket, en son amiral gemisinin lansmanını 8 Aralık için yeniden planladı. iQOO 11’in Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ve bir E6 AMOLED ekrana sahip olduğu onaylandı. Tüm detaylara bir göz atalım.

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iQOO Endonezya’nın Instagram hesabı, yeni iQOO 11’in 8 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Etkinlik yerel saatle 16:00’da başlayacak. iQOO Neo 7 SE’den söz edilmiyor ama aynı gün piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

iQOO 11, yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefonlardan biri olacak. Cihaz, güçlü bir oyun telefonu olarak tanıtılıyor. Fragmanlar, akıllı telefonun 2K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına kadar sunan bir E6 AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihaz; XDR motoru, 1.800 nite kadar tepe parlaklık ve 1440 1440Hz PWM karartma ile gelecek.

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Cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 516 GB’a kadar dahili depolama ile gelebilir. 50 MP birincil kamera, 8 MP OmniVision OV8B ultra geniş açılı lens ve 12 veya 13 MP portre kamerası olduğu söyleniyor. iQOO 11, muhtemelen 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh’lik bir pile ev sahipliği yapacak.