iQOO 1, iQOO 11 Pro ile birlikte 2 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak. Bugün iQOO, baz modelin temel özelliklerini doğrulamak için bir poster yayınladı. Birkaç saat sonra bir Weibo kullanıcısı, tasarımını ve temel özelliklerini sergilemek için iQOO 11’in gerçek hayattaki görüntülerini yayınladı.

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Mayank Kumar tarafından Twitter’da paylaşılan görseller, iQOO 11’in koyu gri versiyonunu gözler önüne seriyor. Bu renk varyantının Çin’de “Isle of Man Edition” olarak pazarlanması muhtemel. BMW M Motorsport’tan ilham alan üç renkli şeritlere sahip beyaz varyantı, Çin pazarına sunulduğunda “Track Edition” olarak adlandırılabilir.

Perakende kutusunun resmi, iQOO 11’in model numarasının “V2243A” olduğunu doğruluyor. Cihazın ön tarafında, merkezi olarak hizalanmış delikli düz bir ekran bulunuyor. Arkadaki kamera modülünde üçlü bir kamera ünitesi, bir LED flaş ve şirketin Vivo V2 ISP’si için V2 markası yer alıyor.