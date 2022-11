iQOO 11 Legend’in küresel pazarda dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 2 destekli telefonu olacağı tahmin ediliyor. Qualcomm, geçtiğimiz günlerde ikinci nesil amiral gemisi işlemcisini tanıttı. Bir dizi markanın, önümüzdeki haftalarda Çin’de söz konusu işlemciden güç alan akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Anvinraj, Vivo alt markası iQOO’nun Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili bir telefonu piyasaya süren ilk marka olabileceğini açıkladı.

iQOO 11 Legend could be the first Snapdragon 8 Gen 2 phone to launch in the global market

Launch likely last week of November

Read about variants in the link belowhttps://t.co/N2fXcI7hWn#iQOO #iQOO11Legend #iQOO11 #Snapdragon8Gen2

— Anvin (@ZionsAnvin) November 17, 2022