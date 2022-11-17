iQOO 11 Legend’in küresel pazarda dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 2 destekli telefonu olacağı tahmin ediliyor. Qualcomm, geçtiğimiz günlerde ikinci nesil amiral gemisi işlemcisini tanıttı. Bir dizi markanın, önümüzdeki haftalarda Çin’de söz konusu işlemciden güç alan akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Anvinraj, Vivo alt markası iQOO’nun Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili bir telefonu piyasaya süren ilk marka olabileceğini açıkladı.

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iQOO 11 Legend could be the first Snapdragon 8 Gen 2 phone to launch in the global market Launch likely last week of November Read about variants in the link belowhttps://t.co/N2fXcI7hWn#iQOO #iQOO11Legend #iQOO11 #Snapdragon8Gen2 — Anvin (@ZionsAnvin) November 17, 2022

iQOO 11 Legend’in bu ayın sonuna kadar piyasaya sürülebileceği düşünülüyor. Cihaz, 27 veya 29 Kasım’da gerçekleşecek lansman etkinliği ile duyurulabilir. Cihazın yakında Malezya’da piyasaya sürüleceği zaten biliniyor, bu nedenle tarih Malezya pazarı için de olabilir.

iQOO 11 serisi, iQOO 10 serisinin bir üst nesli olarak gelecek. iQOO, BMW Motorsports ile ortaklaşa geliştirilen, serinin amiral gemisi Legend Edition’ı sunuyor. Cihaz, arka panelde otomobil üreticisinin imzası olan Kırmızı-Siyah-Mavi şerit tasarımı ile birlikte geliyor. Daha önce Legend Edition’ın RAM ve depolama yapılandırmaları ile ilgili sızıntılar yapılmıştı. Cihazın 12GB + 256GB ve 16GB + 256GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

iQOO 11 serisinin LPDDR5 RAM ve UFS 3.2 depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından destekleneceği bildiriliyor. Ayrıca şirket içi bir V2 görüntü işleme çipine sahip olacak. Normal varyantın 120W şarj destekli 5.000 mAh batarya ile desteklendiği söylenirken, Pro modelinin 200W şarjlı 4.700mAh pil ile gelmesi bekleniyor.