Vivo’nun alt markası iQOO, bir süredir resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Malezya’daki lansmanını duyuruyor. Bugün şirket, uzun zamandır beklenen iQOO 11 5G’nin 2 Aralık’ta ülkede çıkış yapacağını doğruladı.

GSMArena’ya gönderilen bir medya daveti, iQOO 11 5G’nin Malezya’da 2 Aralık’ta iQOO 11 5G Deneyim Günü etkinliğinde lanse edileceğini ortaya koyuyor. Etkinlik yerel saatle 18.00’de başlayacak. Cihaz Malezya’nın ilk Snapdragon 8 Gen 2 destekli akıllı telefonu olarak tanıtılacak.

Şirket, yaklaşmakta olan iQOO 11 5G hakkında pek fazla ayrıntı açıklamadı ancak bunun “oyun akıllı telefonlarının kralı” olacağını iddia ediyor. İncelemecilerin bu iddianın doğru olup olmadığını doğrulamasını beklememiz gerekecek. iQOO, akıllı telefona bazı yeni oyun özellikleri ekleyebilir.

Daha önceki raporlara göre iQOO 11, 6.78 inç E6 AMOLED ekranla gelecek. Ekran, FHD+ çözünürlük, 144 hz’ye kadar yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunabilir.

Belirtildiği gibi cihaz Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek. İşlemci büyük olasılıkla LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilecek. iQOO 11, ön tarafında 16 MP bir ön kamera ile gelebilir. Telefonun arkasında ise 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş kamera ve 12 MP telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu görmemiz olası. Cihazın 120W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Telefonun ayrıca yeni Vivo V2 ISP ile donatıldığı söyleniyor. Yazılım cephesinde, cihaz Android 13 tabanlı OriginOS 3 çalıştırabilir.