iPhone‘unuzdaki tarama geçmişini silme ihtiyacı hissedebileceğiniz bazı durumlar vardır. Bu makalemizde Safari geçmiş temizleme ve dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

Zaman içinde cihazınızda biriken tüm çerezleri ortadan kaldırarak tarayıcınızın performansını artırmak istediğiniz durumlar olabilir. Alternatif olarak, gizliliğinizi korumak veya dijital alanınızı düzenlemek gibi çeşitli nedenlerle iPhone’unuzdaki arama geçmişini temizlemek isteyebilirsiniz.

Bu kapsamlı kılavuz, iPhone’unuzdaki tarama geçmişini etkili bir şekilde nasıl sileceğinize dair adım adım talimatlar sunarak ziyaret ettiğiniz web sitelerinin izlerinin görünür kalmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu işlem cihazınızda depolanan tüm çerezlerin ve arama geçmişi verilerinin kaldırılmasını kolaylaştıracaktır. Arama bilgilerinizin ve eriştiğiniz web sitelerinin ayrıntılarının, iPhone’unuzda üçüncü taraf bir tarayıcı kullanmayı tercih etmediğiniz sürece Apple’ın Safari tarayıcısında tutulduğunu unutmamak önemlidir.

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Safari’de iPhone geçmişinizi nasıl temizlersiniz?

Apple’ın Safari’sinde tarama ve arama geçmişinizi temizlemek için cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açmanız gerekir.

Ayarlar’ı seçtikten sonra aşağı kaydırmanız ve Safari’yi seçmeniz gerekir, daha sonra başka bir menü gösterilir ve Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle’yi seçmeniz gerekir.

Şimdi menüden Geçmişi ve Verileri Temizle’yi seçmeniz gerekiyor ve bu işlem tüm arama geçmişinizi, tarama geçmişinizi, çerezlerinizi ve Apple’ın Safari tarayıcısından gelen verileri silecektir. İşte bu kadar, önceki tüm tarama geçmişi ve Arama Geçmişi artık Safari’den kaldırılmıştır.

Safari’deki tüm arama geçmişinizi silmek istemiyorsanız, bunu belirli bir süre için veya tek bir web sitesi için yapmayı seçebilirsiniz.

Geçmişi belirli bir süre için nasıl temizlersiniz?

Arama geçmişinizi ve tarama geçmişinizi son bir saat, bugün, geçen hafta ve daha fazlası için temizlemek istiyorsanız, bunlar cihazınızda kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Bunu yapmak için iPhone’da Safari tarayıcısını açın ve ardından üstteki menüden Geçmiş’i seçin, menünün altında Temizle’yi göreceksiniz, buna tıklayın ve size daha fazla seçenek sunulacaktır.

iPhone’unuzda Temizle’ye bastığınızda, iPhone’unuzdaki geçmişi belirli bir zaman dilimi için temizlemeyi seçebilirsiniz.

Seçenekler Tüm Zamanlar, Bugün ve Dün ve Bugün ve Son Saat şeklindedir, istediğinizi seçin ve o zaman dilimine ait geçmiş kaldırılacaktır.

Tek tek web siteleri için geçmişi nasıl temizlersiniz?

Ziyaret ettiğiniz tüm web siteleri için Safari’deki tüm Geçmişi temizlemek istemiyorsanız, tek tek web siteleri için temizleyebilirsiniz.

Bunu iPhone’da yapmak kolaydır, bunu yapmak için iPhone’unuzda Safari uygulamasını açın ve ardından Yer İmleri simgesini ve ardından Geçmiş’i seçin.

Daha sonra iPhone’unuzda ziyaret ettiğiniz web sitelerinin bir listesini göreceksiniz, geçmişini silmek istediğiniz web sitesini seçin ve ardından sola kaydırın. Daha sonra iPhone’unuzdaki söz konusu web sitesinin tüm Geçmişini silme seçeneği sunulacaktır. Sil seçeneğine tıkladığınızda söz konusu web sitesinin Geçmişi cihazınızdan kaldırılacaktır.