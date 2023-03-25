WhatsApp, kullanıcılarının kontaklarına video mesaj göndermelerine olanak tanıyacak bir başka şaşırtıcı özellik üzerinde çalışıyor.

Uygulama izleme web sitesine göre, anlık mesajlaşma uygulaması sürümü 23.6.0.73’e çıkarıyor. Yeni özellik, iOS uygulamasının gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.

“Video mesajlar” olarak adlandırılan özellik geliştirme aşamasında ve henüz yayınlanmaya hazır değil. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kamera düğmesiyle 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydedip kişilerine gönderebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmaları için kullanışlı bir özellik olacak.

WaBetaInfo, “WhatsApp’taki video mesajları sesli notlara benzer şekilde çalışacak, ancak video içeriğini yakalama ve paylaşma avantajı da eklenecek” dedi. Video mesajların yardımıyla, duygularınızı ve ifadelerinizi metnin sesli mesajını göndermeye kıyasla daha iyi bir şekilde iletebilecek.

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Bu özellik, kısa mesaj ya da sesli not göndermek yerine zaman zaman daha uygun olabilir. Bir kullanıcı birine yeni bir ürünün nasıl kullanılacağını göstermek ya da bir şeyi görsel olarak açıklamak istediğinde bu özelliği kullanabilir.

Bu gibi durumlarda, video mesajları iletişimde daha kapsamlı bir rol oynayabilir. WhatsApp her zaman kullanıcılarının gizliliğini sağlamaya özen gösterir ve video mesajları da uçtan uca şifrelenir. Uçtan uca şifrelenmiş mesajlarınızı uygulama dahil hiç kimse göremeyecek.

Uygulama izleme web sitesi, “Ayrıca, daha fazla gizlilik için video mesajlarını kaydetmek veya diğer konuşmalara iletmek mümkün olmayacak, ancak ekran görüntülerine hala izin veriliyor” dedi.