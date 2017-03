iPhone’u Android’e Çeviren Telefon Kılıfı Kickstarter’da Yerini Aldı

iOS işletim sistemli iPhonelarda Android işletim sistemi çalıştırmak her zaman hack dünyasının hedeflerinden birisi olmuştur.

Ancak Apple’ın platformunun doğası gereği iPhone cihazlarda Android görmek çok zor. Diğer taraftan The Eye bunun etrafından dolanıyor olabilir. Bu iPhone kılıfının arkasında Google’ın işletim sistemini çalıştıran bir telefon daha yer alıyor.

5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrana sahip kılıfta iki SIM kart girişi, microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, ayrı bir batarya, NFC ve kızılötesi gibi özellikler yer alıyor. Bu özellikler kulağa normal bir akıllı telefon gibi gelse de aslında bir kılıf. Kılıf basit olarak iPhone’un arkasına yapıştırılmış bir telefon gibi duruyor.

Kılıfın geliştiricisi Esti Inc. Kılıfın iç donanıma dair pek bir bilgi vermedi. Kılıf 189 dolardan satışa çıkacak. Bir de SIM kartsız versiyonu olacak. Bu versiyon ise 95 dolardan satılacak. Esti Inc. her ne kadar daha önce hiçbir teslimat yapmamış bir firma olsa bile fikir gayet güzel. Kickstarter’da başlatılan kampanya başarılı olursa şirket kampanyaya destek olanlara cihazlarını bu yıl Ağustos ya da Eylül ayında göndermeye başlayacak.