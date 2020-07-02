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iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! | iPhone 11 vs iPhone SE (2020) HIZ TESTİ
iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! videomuzda, bu sene Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone 11 ve iPhone SE (2020) modellerinin hız testlerini gerçekleştiriyoruz. Bakalım hangi cihaz daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor?
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iPhone’lar bildiğiniz üzere bu sene üç model halinde piyasaya sürüldü. Testimize dahil ettiğimiz iPhone 11 modeli de bu ailenin en küçük ferdi olarak karşımıza çıkıyor. SE (2020) ise bu sene süpriz olarak tanıtılan, daha hesaplı iPhone modellerinden biri olarak biliniyor. İki cihazda da Apple’ın yeni nesil yonga seti A13 Bionic bulunuyor.
Hız Testi Koşullarımız
Uygulamaların sırasıyla açılması ve hafızadan çağrılması: İki cihazda da ayrı ayrı testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Testlerimizin ilk aşamasında 11 adet uygulamanın açılış testlerini gerçekleştiriyoruz. Peşi sıra açtığımız uygulamalardan sonra 2 adet oyunun açılış ekranları gelene kadar bekliyoruz. İki tur halinde gerçekleştirdiğimiz ilk test sonrasında, aynı uygulamaları ve oyunları hafızadan çağırıyoruz. Testimizin sonucunda, aşamaları hangi cihaz daha hızlı tamamlıyor, görmüş oluyorsunuz.
Geekbench (Compute) testi: Grafik performansını test ettiğimiz cihazların, sonucunda hem Compute testindeki puanları görmüş oluyoruz hem de süreci kaç dakikada tamamladıklarına şahit oluyoruz.
Video Render testi: Bildiğiniz üzere Apple tarafında render süreleri Android cephesine göre oldukça kısa oluyor. Adobe Premire Rush ile gerçekleştirdiğimiz aşamamızda, iki cihazın da videoyu derleme ve çıktı oluşturma sürelerini ölçüyoruz.
Adobe Premiere Rush indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Açılış Hızları testi: Son olarak da iPhone 11 ile iPhone SE (2020)’nin açılış hızlarını kıyaslıyoruz.
Tüm hız testi videolarımız için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İyi seyirler.
iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! Zaman Çizelgesi
0:00 Anons
0:21 iPhone SE özellikleri
0:47 iPhone 11 vs iPhone SE Uygulamaların Sırasıyla Açılması
2:34 Geekbench Compute Değerleri
3:01 Video Render Alma Süresi
3:41 Açılış Hızları
4:25 Outro
Aksesuar
Evinizde pratikliğin yıldızı: Vestel Yıldız S8500 incelemesi
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Vestel Yıldız S8500 şarjlı süpürge
Yıldız S8500 şarjlı süpürge modeli 21,6 voltluk uzun ömürlü ve verimli bataryasıyla bir saate varan çalışma süresine sahip. Inverter BLDC motor teknolojisi ile sessiz ve yüksek verimli bir performans sergileyen cihaz, aynı zamanda her türlü zeminde güvenle çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanma bağlı olarak 10 yıla varan motor ömrü sunuyor.
2 farklı güç kademesine sahip olan Yıldız S8500 modelinde halı ve sert yüzeyler için de ayrı süpürme modları bulunuyor. Tam güç çalışan maksimum modda zorlu yüzeylerde rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Multisiklonik toz haznesi sayesinde tüm tozlar filtrelenirken yıkanabilir HEPA filtresi ile maksimum hijyen de sağlıyor. Tek el ile tozlara temas etmeden boşaltılabilinen toz haznesi ile pratik kullanım sunuyor. Anında ve kolay temizlikte en büyük yardımcınız olabiliyor.
Yıldız S8500 entegre aksesuarları
Vestel Yıldız S8500 ile birlikte gelen led aydınlatmalı motorlu turbo başlık, ana başlığınız olan tüm yüzeylerde rahatlıkla temizlik yapmanızı sağlıyor. Önünde yer alan led aydınlatma ile görülmesi zor noktalarda rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca ikisi bir arada süpürme aparatı ile birçok farklı ve hassas yüzeyde kullanılabilir. Bu fırça ile panjurları, havalandırmaları, menfezleri ve döşemeli yüzeyleri temizleyin. Keçe kısmını kullanarak hassas yüzeyleri rahatça temizleyebilirsiniz.
İnce uçlu süpürme fırçası başta koltuk araları ve perdeler başta olmak üzere zor noktaları temizlerken, esnek uzatma hortumu ile rahat hareket etmeniz de mümkün. İşiniz bittiğinde ise park istasyonu ve duvar asma aparatı ile tek adımda cihazınızı asıp yerinden alabilirsiniz. Şık ve aksesuarları da saklayabileceğiniz duvara montaj aparatı ile ürününüzü istediğiniz her yerde asarak saklayabilirsiniz.
Video
4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2) listemizde, bu segmentte tavsiye ettiğimiz modelleri sıraladık. Bildiğiniz gibi zamlanan fiyatlar sonrası tavsiye listelerimizi güncellemeye başlamıştık. Daha önce güncellenen seride iki video yayına aldık:
- 2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar: https://youtu.be/tYDlJPtXskU
- 3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar: https://youtu.be/UntR8eFSp0g
Listeleri nasıl hazırlıyoruz?
Bu listelerde yer alan cihazlar tamamen subjektif bir biçimde seçiliyor. Yani bu fiyat aralığında sadece fiyat performans oranından kefil olduğumuz akıllı telefonları ekliyoruz. Ayrıca fiyatları alırken genellik Hepsiburada gibi websitelerini baz alıyoruz. Son olarak sadece Türkiye Garantili modelleri listeye eklediğimizi de belirtelim.
4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
Galaxy Note 10 Lite – 4500 TL
-
Kırmızı, siyah, gri renk seçenekleri
-
Delik çentik tasarımı, ekrana gömülü parmak izi sensörü
-
6.7 inç Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük
-
Exynos 9810 işlemci
-
8 GB RAM – 128 GB depolama
-
12 MP + 12 MP telephoto + 12 MP ultra geniş açı arka kamera
-
32 MP ön kamera
-
4500 mAh batarya + 25W hızlı şarj
Huawei P30 (4.679 TL)
-
Cam ve alüminyum tasarım
-
Damla çentik, ekrana gömülü parmak izi
-
6.1 inç OLED ekran, FHD
-
IP53 su sıçramalarına karşı dayanıklılık
-
Kirin 980 işlemci
-
6 GB RAM + 128 GB depolama
-
40 MP + 8 MP telephoto + 16 MP ultrageniş açı arka kamera
-
32 MP ön kamera
-
3650 mAh pil + 22.5W şarj
Galaxy S10e (4.799 TL)
-
Cam ve metal tasarım, delik çentik
-
IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası
-
5.8 inç Dynamic AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü ekran
-
Exynos 9820
-
12 MP + 16 MP ultrageniş açı kamera
-
10 MP ön kamera
-
3100 mAh pil + 15W şarj
Galaxy S10 Lite – 4.899 TL
-
Nokta çentik tasarımı
-
6.7 inç Super AMOLED ekran, Full HD+
-
Snapdragon 855
-
8 GB RAM + 128 GB depolama
-
48 MP + 12 MP ultrageniş açı + 5 MP makro
-
32 MP ön kamera
-
4500 mAh pil + 45W hızlı şarj
Donanım
TANK GİBİ ANAKART! Gigabyte Z490 AORUS Master incelemesi
Z490 AORUS Master anakart incelemesi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın özellikle soğutması ve performansıyla dikkat çeken kartına detaylı bir şekilde göz atıyoruz.
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Z490 AORUS Master incelemesi
Gigabyte‘ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Genel hatlarıyla baktığımızda tank gibi bir anakart olan Z490 AORUS Master’ın detaylarını videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…