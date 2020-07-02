iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! videomuzda, bu sene Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone 11 ve iPhone SE (2020) modellerinin hız testlerini gerçekleştiriyoruz. Bakalım hangi cihaz daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor?

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iPhone’lar bildiğiniz üzere bu sene üç model halinde piyasaya sürüldü. Testimize dahil ettiğimiz iPhone 11 modeli de bu ailenin en küçük ferdi olarak karşımıza çıkıyor. SE (2020) ise bu sene süpriz olarak tanıtılan, daha hesaplı iPhone modellerinden biri olarak biliniyor. İki cihazda da Apple’ın yeni nesil yonga seti A13 Bionic bulunuyor.

Hız Testi Koşullarımız

Uygulamaların sırasıyla açılması ve hafızadan çağrılması: İki cihazda da ayrı ayrı testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Testlerimizin ilk aşamasında 11 adet uygulamanın açılış testlerini gerçekleştiriyoruz. Peşi sıra açtığımız uygulamalardan sonra 2 adet oyunun açılış ekranları gelene kadar bekliyoruz. İki tur halinde gerçekleştirdiğimiz ilk test sonrasında, aynı uygulamaları ve oyunları hafızadan çağırıyoruz. Testimizin sonucunda, aşamaları hangi cihaz daha hızlı tamamlıyor, görmüş oluyorsunuz.

Geekbench (Compute) testi: Grafik performansını test ettiğimiz cihazların, sonucunda hem Compute testindeki puanları görmüş oluyoruz hem de süreci kaç dakikada tamamladıklarına şahit oluyoruz.

Video Render testi: Bildiğiniz üzere Apple tarafında render süreleri Android cephesine göre oldukça kısa oluyor. Adobe Premire Rush ile gerçekleştirdiğimiz aşamamızda, iki cihazın da videoyu derleme ve çıktı oluşturma sürelerini ölçüyoruz.

Adobe Premiere Rush indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Açılış Hızları testi: Son olarak da iPhone 11 ile iPhone SE (2020)’nin açılış hızlarını kıyaslıyoruz.

Tüm hız testi videolarımız için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İyi seyirler.

iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! Zaman Çizelgesi

0:00 Anons

0:21 iPhone SE özellikleri

0:47 iPhone 11 vs iPhone SE Uygulamaların Sırasıyla Açılması

2:34 Geekbench Compute Değerleri

3:01 Video Render Alma Süresi

3:41 Açılış Hızları

4:25 Outro