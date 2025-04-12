ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ay başında yürürlüğe koyduğu yüksek gümrük vergilerine dair geri adım atması, başta iPhone olmak üzere birçok elektronik ürün için kritik bir dönüm noktası oldu. Bu hamleyle birlikte, dünya genelinde merakla sorulan “iPhone fiyatı artacak mı?” sorusu da kısa vadede yanıtını bulmuş oldu.

iPhone fiyatı artacak mı?

ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumu, Cuma gecesi yayımladığı listeyle aralarında iPhone modellerin de bulunduğu birçok ürünün gümrük vergilerinden muaf olacağını açıkladı. Aslen Çin’de montajlanan Apple ürünleri, yüzde 125’lik ek vergi tehdidi altındayken gelen bu muafiyet, şirketi derin bir fiyat krizinden kurtardı.

Eğer bu karar alınmasaydı, Apple’ın üç seçenekten birine yönelmesi bekleniyordu: ya tüm maliyeti üstlenmek, ya bir kısmını yansıtmak, ya da tamamını tüketiciye yükleyip iPhone fiyatında ciddi bir artışa gitmek. Türkiye gibi kur dalgalanmalarına açık pazarlarda, bu durum iPhone zammı daha da hissedilir kılabilirdi.

Samsung, Google, ASML ve TSMC gibi global markalar da bu muafiyetten nasibini aldı. Samsung’un Vietnam üretimi cihazları ve Google’ın Hindistan’da montajlanan modelleri, %10’luk vergi yükünden kurtuldu. Yani bu sadece Apple değil, tüm teknoloji devleri için geçici de olsa bir kurtuluş oldu.

Analistlere göre bu muafiyetler kalıcı olmayabilir. Yakın gelecekte yeni oranlar ve politikalar gündeme gelebilir, bu da tekrar “iPhone fiyatı artacak mı?” tartışmasını alevlendirebilir. iPhone kullanıcıları için şimdilik iPhone zammı gündemden düşmüş gibi görünse de, dünya ticaretindeki belirsizlikler sürüyor.

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