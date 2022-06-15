Apple ürünlerine gelen son zamlar sonrası Adventure İstanbul ekibinden Nuri Uyanıkoğlu ile iPhone parasına motosiklet almak temalı bir video hazırladık. Ki Nuri Daelim S3 Advance modelini satın aldığı zaman iPhone 11 yerine bu scooter’ı tercih etmiş.

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Apple’ın yeni fiyatları hakkında; https://youtu.be/QvdylNdRAug

Apple dolar bazında halen ucuz; https://youtu.be/aVWUmbEeb3U

iPhone fiyatlarına göz attığımızda iPhone 11 14.999 TL, iPhone 12 mini 18.999 TL, iPhone 12 20.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Yeni iPhone SE 13.999 TL’den başlayan fiyatlara bulunabiliyor.

iPhone 13 ailesine baktığımızda iPhone 13 mini 20.999 TL, iPhone 13 22.499 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcı bulurken iPhone 13 Pro ise 29.999 TL oldu. Pro Max 32.999 TL olurken satın alınabilecek en pahalı iPhone ise iPhone 13 Pro Max 1 TB versiyonu olarak 41.799 TL’ye yükseldi.

Şu anda sıfır bir maxi scooter almak istediğinizde fiyatlar 100.000 TL’ye ulaşmışken temiz bir ikinci el motosiklet aradığınızda benzer klasmanlardaki ürünleri 40.000 TL bandına bulabiliyorsunuz.

Daha öncesinde iPhone 11 almak isteyen Nuri ise bu tercihini Daelim S3 Advance’den yana kullanarak farklı bir tercih yapmış oldu. Peki iPhone yerine bir motosiklet almak mantıklı mı? Avantajı ve dezavantajları var mı? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlar bölümüne düşüncenizi yazmayı unutmayın.