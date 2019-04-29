Galaxy A50’ye güncelleme ile yeni özellikler geliyor!

Samsung’un son zamanlarda kendinden çokça söz ettiren orta üstü segmentteki telefonu A50’ye gelen güncelleme ile yeni özellikler eklenecek.

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Samsung’un en yeni cihazlarından olan A50’ye kamera, parmak izi okuyucusu ve Bixby odaklı güncellemeler yeni akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanacak.

Cihazın ön kamerasına 68 derecelik dar görüş açısı, Canlı Odak modu için arka plan efektleri ve her iki kameraya da güzellik video modu gibi özellikler ekleniyor. Bu yeni yazılım güncellemesi ile bazı kullanıcıların deneyimlediği ekran altı parmak izi okuyucusu problemi de düzeltilecek. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu kilidi daha hızlı ve güvenli olacak. Samsung Galaxy S10 ailesinde ve Galaxy A80 modelinde gördüğümüz Bixby Rutinleri de bu güncelleme ile SamsungGalaxy A50 modeline eklenmiş olacak.

Bu yeni yazılım güncellemesi, Google’ın nisanda paylaştığı güvenlik güncelleme ekini de içerisinde barındırıyor. İlk olarak Hindistan’da başlayan 666 MB’lık güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye ve diğer ülkelere gelmesi bekleniyor.