iPhone XS Max “vintage” kategorisine eklendi! Apple, yıllardır teknoloji dünyasına damgasını vuran cihazlarını birer birer eski ürünler listesine ekliyor. Şirketin en yeni güncellemesi ile, 2018’de piyasaya sürülen iPhone XS Max ve daha eski bir model olan iPhone 6s Plus artık “vintage” kategorisinde yer alıyor. Bu iki cihaz, Apple’ın yeni ürünlerinden daha düşük performansa sahip olsa da, teknoloji meraklılarının hafızalarında önemli bir yer edindi.

iPhone XS Max ve iPhone 6s Plus Neden Vintage Oldu?

iPhone XS Max, piyasaya sürüldüğü dönemde 6,5 inç büyüklüğündeki Super Retina OLED ekranı ve güçlü A12 Bionic işlemcisiyle öne çıkmıştı. Apple’ın Face ID teknolojisini tanıttığı bu model, büyük ekran seven kullanıcılar için ideal bir seçenekti. Ancak, teknolojinin hızla ilerlemesiyle bu cihazlar da yerini daha yeni modellere bıraktı. Apple’ın eski cihazları listesine dahil ettiği ürünler, 5 yıldan uzun süre önce üretimi durdurulan, ancak 7 yıldan kısa süre önce üretimi sona eren ürünler arasında yer alıyor.

Buna ek olarak, 2015’te piyasaya çıkan iPhone 6s Plus, daha gelişmiş bir kamera sistemi ve 3D Touch gibi o dönemin yenilikçi özellikleriyle dikkat çekmişti. Ancak, bu model de artık “vintage” kategorisine taşındı. Kullanıcılar, bu cihazları yedek parça bulunabildiği sürece tamir ettirebilecekler, ancak resmi destek artık sona ermiş durumda.

Apple’ın güncel teknolojilere öncelik vererek eski cihazlardan desteğini çekmesi, kullanıcıları yeni modelleri tercih etmeye teşvik ediyor. Eğer hala bir iPhone XS Max veya iPhone 6s Plus kullanıyorsanız, belki de yükseltme yapmayı düşünebilirsiniz.

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