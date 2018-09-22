iPhone XS elimizde | ABD’den kutu açılışı!

iPhone XS kutu açılışı videomuzda, tatil için ABD’ye giden prodüksiyon müdürümüz Aslı, aldığı cihazın kutusunu sizler için açtı.

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iPhone XS kutu açılışı – özellikler

iPhone X ile tasarımsal açıdan pek farkı olmayan iPhone XS, bu sefer farklı bir altın renkle karşımızda. Yine önde Face ID ve diğer sensörlerin olduğu çentik bölümü ile birlikte güçlendirilmiş cam ve yan çerçevelerde paslanmaz çelik kullanılmış.

En büyük yeniliklerinden biri cihazın Apple A12 Bionic işlemciyle birlikte geliyor olması. 7 nm üretim sürecine sahip bu işlemci hem çok daha güçlü hem de çok daha verimli. Depolama kapasiteleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB olarak değişirken, telefonda 4 GB RAM olduğunu belirtelim.

Her ikisinde de OIS destekli 12 MP + 12 MP arka kamera sunan telefon, özellikle yazılım üzerinden arka tarafı bulanıklaştırmayı ayarlayabilen yapısıyla öne çıkıyor. Pil ömrü konusunda ise bir önceki modele oranla 30 dakikalık bir artış söz konusu.