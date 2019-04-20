2019 model iPhone’lar nasıl görünecek?

2019 yılında tanıtılacak olan yeni iPhone modelleri şekillenmeye başladı. Yeni model iPhone’ların renderları ortaya çıkarken, Çinli üreticiler tarafından da üretim kalıbı ortaya çıkarıldı.

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Yeni iPhone XE modeli gelebilir!

Bu yıl Eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde iPhone XI, XI Max ve XR 2’nin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinlikte iPhoneSE’nin bir varisi olacak iPhoneXE’nin de tanıtılması bekleniyor.

Yeni Apple modellerinin arka taraflarında üç kamera yer alacak gibi görünüyor. Yayınlanan renderlarda gösterilen üçlü kamera dizilimi, birçok kullanıcı tarafından beğenilmezken bazı kullanıcılar tarafından beğenildi.

iPhone XI ve iPhone XI Max’in arka tarafında yer alacak üç kameranın biri ana kamera, biri ultra geniş açılı kamera birinin ise telefoto lens olması bekleniyor. Ultra geniş açılı kamera kısmında Sony firmasının sensörünün kullanılması beklenirken, iPhone XR 2’de de ikinci kameraya yer verilmesi beklenenler arasında. iPhone XR 2’nin arka tarafında yer alması beklenen ikinci kameranın bir telefoto lens olacağı sanılıyor. Renderlarda ortaya çıkan yeni kamera dizilimi kare bir yapıda bulunurken, sağ üst köşede bir flaş yer alıyor.

Ayrıca Çinli üreticilerin paylaştıkları üretim kalıbında da üçlü kameranın yerleştirildiği görülüyor. Cihazların ön taraflarında ise çentik kısmında 4 adet sensör yer alırken, bir tane de hoparlör göz önüne çıkıyor.