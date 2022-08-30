Jon Prosser’ın Geared Up podcast‘indeki iddiasına göre Apple, gelecek yıl 2018’deki iPhone XR ile aynı görünümü paylaşan yeni bir iPhone SE piyasaya sürecek. Ek olarak iPhone SE 2022 satışlarını tersine çevirmek amacıyla Apple, SE 4 için yeni bir işlemci entegre edecek.

iPhone SE 4, 2023’te eski model XR tasarımıyla geliyor

Apple, gelecek yıl akıllı telefonunun uygun fiyatlı başka bir versiyonunu duyuracak. Bilgiler daha önce belirttiğimiz gibi Jon Prosser tarafından, Andru Edwards ve Jon Rettinger tarafından Geared Up podcast’inde yayınlandı. Ayrıca bahsedilen sızıntı doğruluk payını göz önünde bulundurursak Apple, bu tasarımla başarılı bir ilke imza atabilir.

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iPhone SE 4’ün olası teknik özellikleri

Yeni SE’nin XR İle benzer olacağını varsayarsak uygun fiyatlı sürüm 6.1 inçlik bir ekrana sahip olabilir. Mevcut SE 4.7 inç ekrana sahip olduğundan, bu önemli bir değişim söz konusu olacaktır. Ayrıca çözünürlükte optimize edilecek.

Başka bir yenilik, işlemci kanadından gelebilir. Modelin yalnızca gelecek yıl piyasaya sürüleceğini göz önünde bulundurarak, Apple’ın tescilli A16 Bionic işlemcisi ile donatılabilir. Bu, performans isteyen kullanıcıları kazanabilecek bir özellik olabilir.

Öte yandan, optik kısmın güncellenmeyeceği ve bu anlamda yeni iPhone SE’nin tek 12 megapiksel sensörünü arka panelde tutacağına dair söylentiler de var.

Şu an için Apple’ın akıllı telefonunun yeni uygun fiyatlı versiyonu için olası bir tarih hakkında herhangi bir bilgi yayınlanmadı. Yeni iPhone 14 serisinin tanıtımının ardından Apple ile ilgili tüm söylentilerin 2023 SE modeline odaklanması muhtemel.