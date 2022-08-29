Amerikan teknoloji devi Apple, yeni iPhone 14 serisini yakında tanıtacak. Her sene gibi piyasayı sallayacak cep telefonu serisi 5 yıllık bir aradan sonra tekrardan çeşitli inovasyonlarla karşımıza çıkacak. Özellik de bu sene içerisinde diğer markalarla arayı açmak isteyen şirket tem tasarım boyutunda hem de yazılım boyutunda yeni özellikler getirecek gibi duruyor. Tüm yıl boyunca konuşulan telefon hakkında edinilen bilgiler çok fazla. Sizin için bu haberimiz de iPhone 14 ile beraber gelecek dört çarpıcı özelliği listeledik.

iPhone 14 serisi ile geldiği iddia edilen 4 En İyi Özellik

Apple’ın özellikle tasarım alanında iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazlarına büyük özen gösterdiği tahmin ediliyor. Bu alanda en büyük değişlik ekran içinde çentik modelinden yatay ünlem modeline geçiş olacak. Ayrıca, Apple A16 SoC, 48 MP ana kamera gibi birçok alanda yeni seriyi geliştirdi. İşte MacRumors’un raporuna dayanan bilgilere göre iPhone 14 ile beraber piyasayı şaşırtacak dört yeni özellik:

Uydu İletişimi

Son birkaç aydır çıkan haberlere göre Apple, uydu bağlantıları üzerine çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Hatta bazı söylentiler aslında bu özelliğin geçtiğimiz yılki iPhone serisinde yer alacağını iddia etmişti. Gecikmenin sebebi ne idi bilmiyoruz ama bu özelliğin yeni seri ile beraber gelme olasılığı çok fazla.

Uydu iletişim sistemi, kullanıcıların acil durumlarda otomatik metin göndermesine ve şebeke hatlarının zayıf olduğu konumlarda olsa bile acil durum bildirmesine olanak tanıyan bir sistem. Uzmanlara göre Apple, 7 Eylül etkinliğinde iPhone 14 için uydu bağlantı yeteneklerini tanıtacak. Şirketin bu özellik için Globalstar firmasıyla ortaklık kurduğu söyleniyor.

Yeni Soğutma Sistemi

Oyun dünyası, artık akıllı telefonlar için yadsınamaz bir gerçek. Her zaman olduğu gibi mobil oyunlar, akıllı telefonlarımızın GPU ve CPU değerlerini en çok zorlayan unsur olmaya devam ediyor. Tahmin edersiniz ki bu zorlama akıllı cihazların ısınmasındaki en büyük etken. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, yüksek segmentli iPhone’lara (Pro ve Pro Max) ısı yönetimi adına bir soğutma sistemi ekledi. Bu durum yeni A16 Bionic çipinin soğutma sistemi ile uyumlu çalışacağını gösteriyor.

2 TB Dahili Depolama

iPhone 13 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle beraber Apple, müşterilerine 1 TB Dahili Depolama alanı sunmaya başladı. Telefon hakkındaki çoğu söylenti Pro modeller için 2 TB hafıza kullanılacağını söylüyor. Şayet bu söylentiler doğruysa Apple, depolama konusunda diğer rakipleriyle arasına büyük farklar koyabilir. Bu hafıza yükseltilmesi hakkındaki söylentiler artık 64 GB’lık iPhone’lardan vazgeçilebileceğini de iddia ediyor.

Wi-Fi 6E

Apple, neredeyse çoğu ürününde zaten Wi-Fi 6 teknolojisini kullanıyor. Yeni gelecek seride ise bu alanda son versiyon olan Wi-Fi 6E kullanılması bekleniyor.