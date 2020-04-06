Apple iPhone 9, Çin’li JD.com üzerinde listelendi!

Apple tarafından uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılması beklenen Apple iPhone 9 modeli Çin merkezli e-ticaret sitesi JD.com üzerinde listelendi.

COVID-19 pandemik salgını öncesinde Apple iPhone 9 modelinin Mart ayında tanıtılması bekleniyordu. Salgın nedeniyle tanıtım tarihinin 15 Nisan’a ertelendiği söylenen model bugün itibarıyla Çin’li alışveriş sitesi JD.com üzerinde listelendi. Cihazın iPhone 9 adıyla listelenmesi oldukça dikkat çekiyor. Zira son söylentilere göre cihazın adının Apple iPhone SE (2020) olması bekleniyordu. Söz konusu ürün sayfasında, cihazda 5G olmaması ve Lightning bağlantısına sahip olacağı dışında modele ait bir bilgi bulunmuyor. Modelin tanıtım tarihine dair bir bilginin de olmadığı sayfa yalnızca cihazın yakında stoklarda olacağını belirtmek amacıyla oluşturulmuş.

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Apple iPhone 9 modeli, ilk olarak iPhone 6 serisi ile piyasaya sürülen tasarım formunda, 4.7 inç boyutunda ve 2020 yılı için oldukça kalın çerçeveli bir ekran paneline sahip olacak. Cihaz ekranda olduğu gibi iPhone 6, 7 ve 8 serisinden hatırladığımız Touch ID barındıran ana ekran tuşuna da sahip olacak. Performans tarafında modelin Apple A13 Bionic yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın arka bölümünde 12 megapiksel çözünürlüklü tek kamera ile geleceği ve 399 $ fiyat etiketine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Söylentilere göre Apple cihazın 5.5 inç boyutlu Plus versiyonunu da hazırlıyor.

Haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın özelliklerinin tanıtım ile birlikte kesinleşeceğini belirtelim.

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