Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 9, Çin’li JD.com üzerinde listelendi!
Apple tarafından uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılması beklenen Apple iPhone 9 modeli Çin merkezli e-ticaret sitesi JD.com üzerinde listelendi.
COVID-19 pandemik salgını öncesinde Apple iPhone 9 modelinin Mart ayında tanıtılması bekleniyordu. Salgın nedeniyle tanıtım tarihinin 15 Nisan’a ertelendiği söylenen model bugün itibarıyla Çin’li alışveriş sitesi JD.com üzerinde listelendi. Cihazın iPhone 9 adıyla listelenmesi oldukça dikkat çekiyor. Zira son söylentilere göre cihazın adının Apple iPhone SE (2020) olması bekleniyordu. Söz konusu ürün sayfasında, cihazda 5G olmaması ve Lightning bağlantısına sahip olacağı dışında modele ait bir bilgi bulunmuyor. Modelin tanıtım tarihine dair bir bilginin de olmadığı sayfa yalnızca cihazın yakında stoklarda olacağını belirtmek amacıyla oluşturulmuş.
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Apple iPhone 9 modeli, ilk olarak iPhone 6 serisi ile piyasaya sürülen tasarım formunda, 4.7 inç boyutunda ve 2020 yılı için oldukça kalın çerçeveli bir ekran paneline sahip olacak. Cihaz ekranda olduğu gibi iPhone 6, 7 ve 8 serisinden hatırladığımız Touch ID barındıran ana ekran tuşuna da sahip olacak. Performans tarafında modelin Apple A13 Bionic yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın arka bölümünde 12 megapiksel çözünürlüklü tek kamera ile geleceği ve 399 $ fiyat etiketine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Söylentilere göre Apple cihazın 5.5 inç boyutlu Plus versiyonunu da hazırlıyor.
Haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın özelliklerinin tanıtım ile birlikte kesinleşeceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 8 Lite ve Mi Max 3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı!
Bugün itibariyle, Xiaomi Mi 8 Lite ve Mi Max 3 modelleri için Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin MIUI 12 üzerinde çalıştığını ve önceki sürümler üzerindeki ilgisinin azaldığını duymuştuk. Yaşanan gelişmeler gösteriyor ki, bir süredir beta aşamasında bulunan güncellemeler stabil halleriyle birlikte kullanıcılar için indirmeye sunuldu.
Şubat ayı güvenlik güncellemeleriyle birlikte sunulan Android 10 paketi, söz konusu cihazlar için ikinci en büyük güncelleme olma niteliğini taşıyor. Şirket, kurtarma sürümüyle beraber, Fastboot imkanı tanıyan esnek paketlerini de kullanıcılar için yayınladı. Cihazlara özgü Fastboot ile, kullanıcılar artık temiz bir yükleme yapabilecek.
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Bir süre önce Çin için güncellemeleri sunan firma sonunda OTA yolu ile güncellenebilir paketlerini tüm cihazlar için yayınladı. Ülkemiz için bazı cihazlara ulaşan güncelleme, ilerleyen günlerde tüm cihazlar için kullanılabilir hale gelecek. Lütfen aşağıda verdiğimiz bağlantıyı bu konularda deneyimli bir kullanıcı olduğunuzu düşüyorsanız kullanınız.
Verilen bağlantıda yer alan paketler firma tarafından stabil olduğu kanıtlanan ve Fastboot yöntemine açık paketlerdir.
Kararlı kurtarma ve Fastboot sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Birçok Huawei ve Honor modeli için EMUI 10 dağıtımı başladı
Sık sık gündeme gelen ve kesin bir tarih verilmeyen EMUI 10 güncellemeleri geçtiğimiz günlerde ülkemiz için dağıtıma başladı. Yine de Huawei model akıllı telefona sahip olup güncellemeleri halen almayan kullanıcıların olduğu da biliniyor.
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Karanlık mod, yeni kilit ekranı özellikleri, Huawei Car desteği ve cihazınız kapalıyken saat vb. işlevleri konumlandırabileceğiniz AOD modu ile birlikte gelen EMUI 10, tüm bunlara ek olarak kullanıcılar için daha stabil bir arayüz vadediyor. Huawei tarafından yayınlanan verilere göre, yeni sürümle beraber cihazlarda %20’lik bir işlemci performans artışı sunuluyor.
Ülkemiz için yayınlanan ve yayınlanacak güncellemeleri içeren liste ise şu şekilde;
EMUI 10 güncellemesini telefonunuzda bulunan destek uygulamasının güncelleme kısmından veya bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz Hisuite yazılımı ile elde edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 5G, Wi-Fi sertifikası alıyor!
Samsung Galaxy A51 küresel pazarda oldukça iyi satışlar yapıyor. Ancak şirket, ağ seçeneklerini genişletmek için telefonun 5G sürümünü piyasaya çıkaracak. Samsung Galaxy A71 5G‘den sonra Galaxy A51 5G modeli de Wi-Fi sertifikasını aldı.
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Samsung Galaxy A51 5G hakkında neler biliyoruz?
Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance tarafından aldığı sertifika ile birlikte muhtemelen yakın zamanda özellikleriyle ortaya çıkacaktır. Fakat elimizdeki bilgilere bakarsak kod adı SM-A516N olan cihaz, hem 2.4 GHz‘de hem de 5 GHz frekansında Wi-Fi 802.11 / b /g /n / ac destekleyecek. Cihazın Wi-Fi sertifikasını incelediğimizde artık standart haline gelen Android 10 ile kutudan çıkacağını görüyoruz. Ayrıca arayüz olarakta One UI 2.0 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bu özellikler Wi-Fi Alliance tarafından paylaşılan listede gördüklerimiz. Daha fazlası ise önceden sızıntı şeklinde ortaya çıkmıştı.
Daha önce paylaşılan sızıntılara göre, yeni gelecek olan telefonun Samsung Galaxy A51 ile aynı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kamera kurulumu ise taban modeldeki gibi L şeklinde olacak. Ön tarafına geldiğimizde selfie kamera aynı şekilde ortada bulunacak. Cihazın ekranı ise 6.5 inçlik Super AMOLED olacak. İşlemci tarafında tahmin edilene göre taban sürümde kullanılan Exynos 9611 yerine Exynos 980 kullanılacak. Bunun sebebi ise cihazın 5G’yi destekleyecek olması.