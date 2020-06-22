Genel
iPhone 12 serisine ait maket tasarımları sızdırıldı!
WWDC etkinliğinin başlamasına saatler kala 5G teknolojisine sahip iPhone 12 modellerine ait birçok detayı barındıran maket tasarımlar ortaya çıktı. Apple’ın bu hafta büyük kozlar oynaması beklenirken, birçok kullanıcı iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgisel detayları barındıran yeni modelleri beğendiğini vurguluyor.
Ortaya çıkan görsellerde cihazlara ait ekran tasarımları ya da çentik konumlandırması konusunda bir detay göremiyoruz. Fakat geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre, çentiklerin yeni modellerde çok daha az yer kaplayacağını biliyoruz. Ayrıca görseller, cihazlarda kamera konumlandırmasının son halini bizlere yansıtmıyor. Net olarak anlayabiliyoruz ki yan çerçeveler birçok kullanıcının düşlediği ve dile getirdiği iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgileri taşıyacak.
Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020
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Mevcut maketler, parça üreticileri için bir önizleme barındırması amacıyla tasarlanıyor. Üst görselde yer alan modeller sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç’lik boyutlarıyla karşımıza çıkacak. LiDAR sensörü konusunda da geçmişte birçok detay karşımıza çıkmıştı. Ancak yeni detaylar, yeni nesil sensörün sadece Pro modellerinde yani daha yüksek fiyatlı modellerde kullanılacağını söylüyor. İlerleyen günlerde sensörler, kamera sayısı ve konumu hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G Lite modeli duyuruldu!
Nubia, oyun severlerin merakla beklediği uygun fiyatlı Red Magic 5G Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni cihazı İspanya‘da Vodafone aracılığıyla satışa çıkıyor.
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi olarak satışa sunduğu Redmi Magic 5G‘nin alt modeli olan Red Magic 5G Lite, Avrupa’da raflardaki yerini almaya başladı.
6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelen telefonda, Snapdragon 765G yonga setine yer veriliyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik hızıyla oldukça etkili bir ekran performansı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.
İlk olarak İspanya’da satışa çıkacak olan cihaz, Vodafone aracılığıyla satın alınabiliyor. Nubia Red Magic 5G Lite için 612 euro değerinde 36 aylık bir ödeme planı sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın diğer ülkelerde ne zaman ise netlik kazanmadı.
Nubia Red Magic 5G Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Grafik birimi: Adreno 620
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram
- Ön kamera: 12 Megapiksel f/1.9 diyafram
- Güvenlik: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 5.100 mAh, 18W hızlı şarj destekli
- Boyutlar: 171.7×78.5×9.1mm
- Ağırlık: 215 gram
Genel
Spotify, Youtube Music benzeri video klip sekmesi üzerinde çalışıyor olabilir
Bugün ortaya çıkan bir paylaşıma göre Spotify, Youtube Music benzeri bir özellik olan müzik esnasında videoya geçiş sekmesini test ediyor. Mevcut paylaşım sık sık sosyal medya konusunda yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan wongmjane adlı kullanıcı tarafından yayınlandı.
Jane’in yayınladığı paylaşımda “Videoya olan ilginiz için teşekkürler. Halen buraya ne ekleyebileceğimiz araştırıyoruz.” ibaresiyle karşılaşıyoruz. Resimde üst kısıma baktığımızda ise, Canvas, albüm kapağı ve video sekmeleri bizleri karşılıyor. Bu da demek oluyor ki artık müzik dinlediğimiz esnada, video ya da o parça için oluşturulan sanatsal Canvas videosuna geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda tek bir tuşla video ya da Canvasa gerek kalmadan, veri tasarrufu adına albüm kapağı sekmesinde de kalabileceğiz.
Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020
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Bu arada Canvas özelliğine aşina değilseniz şöyle açıklayalım; Canvas, sanatçının seçilen şarkılar için sağladığı kısa döngüsel animasyonları içeren bir video türüdür. Video klibe göre daha sanatsal ve görsel unsurları konu alır. Ayrıca geçmişte Spotify’ın Canvas için bazı çalışmalarda bulunduğunu da görmüştük.
Özelliği halihazırda görmek için Youtube Music uygulamasını açarak müzik esnasında videoya geçiş yapabilirsiniz. Spotify yeni video özelliğiyle ilgili hiçbir detay açıklamadı ve bu söylentiler özelliğin kesinlikle platforma entegre edileceğini iddia etmiyor.
Genel
Kupa Vestel başlıyor!
Vestel tarafından düzenlenen Espor turnuvası, Kupa Vestel başlıyor. FIFA ve PUBG turnuvalarını içinde barındıran turnuvanın ödül ve koşulları da belli oldu.
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E-spor, sahip olduğu izleyici sayısının fazlalılığı nedeniyle reklam bakımından özellikle teknoloji firmalarının kendisini daha iyi tanıtılacağı bir yarışma platformu haline geldi. Voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye’de espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel, kendi espor turnuvasını düzenliyor.
29 Haziran-12 Temmuz‘da FIFA oyunları ve 6-12 Temmuz‘da PUBG ile düzenlenecek Kupa Vestel turnuvasında başarılı oyuncuları ödüller bekliyor. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi, FIFA için 27 Haziran, PUBG için ise 4 Temmuz olarak belirlendi.
Kupa Vestel turnuvasının ödülleri belli oldu
Türkiye’nin profesyonel 6 takımının da finaline katılacağı PUBG turnuvasında elemeler 4 gün sürecek. Finalin gerçekleşeceği beşinci günün sonunda 1’inciye 6 bin TL, 2’nciye 2 bin 500 TL, 3’üncüye bin TL ve 4’üncüye 500 TL ödül verilecek. 5 gün sürecek olan heyecan Vestel’in Twitter ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
FIFA için ise iki farklı turnuva düzenlenecek. FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Classic iki ayrı modu olacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva için de 3 bin TL‘lik ödül eklendi. Birinci 2 bin, ikinci ise 1.000 TL‘nin sahibi olacak.
Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanlarda Kupa Vestel, katılımcılar ve izleyiciler için oldukça sevindirici bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. E-Spor severlerin merakla beklediği bu turnuvaya ilgilinin oldukça yüksek olması bekleniyor. Son olarak yarışmacılar, söz konusu turnuvaya www.kupavestel.com adresi üzerinden katılabilecekler.