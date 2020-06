iPhone 12 serisine ait maket tasarımları sızdırıldı!

WWDC etkinliğinin başlamasına saatler kala 5G teknolojisine sahip iPhone 12 modellerine ait birçok detayı barındıran maket tasarımlar ortaya çıktı. Apple’ın bu hafta büyük kozlar oynaması beklenirken, birçok kullanıcı iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgisel detayları barındıran yeni modelleri beğendiğini vurguluyor.

Ortaya çıkan görsellerde cihazlara ait ekran tasarımları ya da çentik konumlandırması konusunda bir detay göremiyoruz. Fakat geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre, çentiklerin yeni modellerde çok daha az yer kaplayacağını biliyoruz. Ayrıca görseller, cihazlarda kamera konumlandırmasının son halini bizlere yansıtmıyor. Net olarak anlayabiliyoruz ki yan çerçeveler birçok kullanıcının düşlediği ve dile getirdiği iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgileri taşıyacak.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020