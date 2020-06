iPhone SE 2020, DxOMark testinden sınıfta kaldı!

Bugün “Omegaleaks” tarafından Twitter‘da yayınlanan rapora göre Apple bu sene 600$’ın altında daha uygun fiyatlı bir iPhone piyasaya sürecek. Rapora göre Apple, 549$ karşılığında giriş seviyesi 5.4 inçlik iPhone 12’nin 4G modelini sunacak. Önceki söylentiler de doğruysa Apple bu sene iPhone 12 için beş farklı fiyat aralığı belirleyebilir.

Bugün yeni iPhone hakkında çıkan rapor, geçtiğimiz günlerde “Jon_prosser” tarafından paylaşılan şemayı destekliyor. Paylaşılan şemaya göre 4 farklı iPhone modeli bulunacak. 5.4 inçlik en küçük model 649$, aynı modelin 6.1 inçlik varyasyonu 749$ olarak fiyatlandırılacak. Pro model 999$, Pro Max ise 1099$ fiyatı ile gelecek. Bu fiyatlandırılan telefonların hepsi 5G modeldi. Şimdi ise 4G olarak iki model sunulacağı hakkında yeni sızıntılar bulunuyor. Ülkemizde henüz aktif olarak 5G kullanımına geçilmediği için 4G modeller tercih edilebilir gibi gözüküyor.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020