iPhone SE 2020, DxOMark testinden sınıfta kaldı!

İkinci nesil iPhone SE, geleneksel iPhone kasasında güncel donanımlar sunması ile son dönemin fiyat/performans dengesi başarılı telefonlarından biri olmayı başardı. Telefonun kamera odaklı DxOMark testinden aldığı sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtacak gibi görünüyor!

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Yeni iPhone SE, kamera tarafında beklentileri karşılıyor mu?

iPhone SE (2020), kamera tarafında 12 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir arka kamera taşıyor. Apple’a göre yazılımsal yönü iyileştirilmiş kamera pek çok alanda yeterli bir performans sergiliyordu. Ancak modelin DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testi, durumun aslında böyle olmadığını ortaya koyuyor.

DxOMark’ın fotoğraf tarafında 103 puan, video kaydı tarafında ise 98 puan toplayan iPhone SE, ortalama olarak 101 puana ulaşıyor. Apple’ın en yeni telefonu, aldığı düşük puan nedeniyle popüler testin sıralamasında kendisine ancak 37. sırada yer bulabildi. iPhone SE’nin, 2018 yılında tanıtılan bir diğer uygun fiyatlı Apple modeli iPhone XR ile aynı puanı alması ise dikkat çekti.

DxOMark tarafından yayınlanan kapsamlı raporda cihazın başarılı bulunan ve eksik kalan tarafları da belirtiliyor. DxOMark uzmanlarına göre genel olarak iPhone 11 ile rekabet edebilen iPhone SE’nin zoom ve bokeh efekti gibi kıstaslarda geri planda kaldığı belirtiliyor. Bu noktada tek arka kameranın dezavantajı görülürken; açık havadaki fotoğraf detayları ve renk tonu performansı ise başarılı bulunmuş.

Son olarak ön kamera performansı ile 84 puan alan telefonun diğer cihazlara göre nispeten daha iyi bir noktaya yerleşmeyi başardığını belirtelim.