iPhone SE 2 mart ayında tanıtılabilir!

Apple’ın düşük özelliklere sahip ara modeli olan iPhone SE‘nin yeni versiyonunu mart ayında tanıtılabilir. iPhone SE modelini 21 Mart 2016’da tanıtan Apple’ın bu yeni modelide aynı tarihlerde tanıtması bekleniyor.

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Düşük özelliklere sahip yeni iPhone modeli iPhone SE 2, 399 dolarlık bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Apple’ın ara telefonları tanıttığı tarih olarak hafızalara kazınan mart ayında bu telefonun tanıtılması ve özelliklerinin açıklanması bekleniyor. 4.7 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak olan telefon, A13 işlemcisini kullanacak. Ana menü tuşu ile birlikte gelen telefon, Face ID desteğinide bizlere sunacak.

Fiyatı ile doğru orantılı olarak 3 GB RAM ve 64 GB, 128 GB depolama seçenekleri bulunduracak cihaz, üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bu renkler uzay grisi, silver ve kırmızı olacak. Uygun bir fiyat etiketi ile bizleri karşılayacak telefon, iPhone 8 benzeri bir tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Apple bu telefonla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6s kullanıcılarının yeni bir iPhone’a geçmesini sağlayacak. Bu şekilde iOS 13’e geçiş yapamayan kullanıcılarını ucuz bir cihaz ile iOS 13 ile buluşturacak.