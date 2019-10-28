Akıllı Telefonlar
5G’li Vivo X30 Aralık ayında tanıtılacak
Geçtiğimiz ay Samsung ile ortaklığını duyuran Vivo’nun , Samsung’un üretmiş olduğu Exynos 980 işlemcisiyle birlikte gelecek yeni Vivo X30 serisinin sızıntıları ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz ay yaptığı konferansta Samsung ile ortaklık anlaşması yaptığını açıklayan Vivo, bu ortaklık ile birlikte 5G bağlantı teknolojisine sahip yeni X serisi telefonunu piyasaya sürecek. Exynos 980 işlemcisini kullanacak bu yeni telefon içerisinde 5G standartlarını destekleyen bir modemde bulunduracak.
X27 Pro’nun halefi olarak piyasaya sürülecek telefon hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan sızıntılara göre arka tarafta üç adet kamera bulunduracak telefon ön tarafta çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak. Ön tarafın çerçevesiz olarak gelmesiyle birlikte, ön kameranın açılır kapanır bir mekanizmaya sahip olacağıda sızıntılar arasında yerini alıyor. X27 Pro’ya tasarım kısmında çok benzeyecek olan telefon, CPU kısmında 2,2 GHz işlem hızına sahip olan iki adet Cortex-A77 kullanacak. Bu CPU arabirimini yanında altı adet Cortex-A55’de cihazın içine entegre edilecek.
Aralık ayında duyurulacağı ortaya çıkan Vivo X30, şirketin ilk 5G teknolojisine sahip telefonu olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro, beş kameralı dizaynıyla geliyor!
Xiaomi Mi CC9 Pro, geçtiğimiz ay sızıntılar çıkmaya başlamıştı. Cihazın beş kameralı kurulum ve 30W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor.
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Cihazla ilgili diğer bir söylenti ise Xiaomi’nin afişinde de doğruladığı 108MP kamera kurulumuna sahip dizaynla geleceği belirtiliyor. Telefonun 5 Kasım’da geleceği söyleniyor.
Mi CC9 Pro’nun sızdırılan görsellerinde ayrıca toplamda 5 kamera bulunuyor ve bu dizayn dikine şekilde tasarlanmış. Yayınlanan posterdeki diğer bir ipucu ise çift LED flashın cihaza dahil olduğunu gösteriyor. En alt tarafta ise, telefonun üzerine de kazınmış olan 5X optik zoom desteğine sahip telefoto kamera konumlandırılmış.
Xiaomi’nin CC serisi, akıllı telefon severlerin çok çeşitli fotoğrafları çekebilmesini sağlıyor. Geniş açılı manzaralar, 5X yakınlaştırılmış yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Samsung ISOCELL Bright HMX sensörle birlikte etkileyici gece çekimleri, makro çekimler, ve donanımsal portre modu gibi özellikler sunuyor.
108MP kamera yeni bir teknoloji değil. Aynı ana kamera çözümünü Mi Mix Alpha’da kullanıldığını görüyoruz. Bu teknolojiyi geliştirmeye Samsung’da katılmaya başladı. Geçen aylarda, Samsung Electro-Mechanics’in periskop tipi lens üzerinde çalışıyor. 5X optik zoom ve aynı sensöre sahip 108MP çözünürlüklü kamera görüyoruz.
Fakat bu kombinasyonu Samsung’un S11 ailesi ile birlikte kullanacağını söyleyebiliriz. Koreli şirket, rakip telefon şirketlerin bu tip bir AR-GE çalışmasının tekrar yaratmaya çalışmasına anlam veremiyor. Xiaomi’nin rekabet yaratmak için beş kameralı bir kurulum modelinin tercih etme nedenlerinden biri de bu olabilir. Birbirinden uzak olarak konumlandırılmış üç ayrı lens farklı sahne modları için uygun kullanım yollarından biri olabilir.
Etkinlikte, ayrıca yeni Xiaomi Mi TV ve yeni Xiaomi akıllı saatini tanıtması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
PUBG Mobile Lite için Cadılar Bayramı güncellemesi geldi
Düşük özelliklere sahip olan telefonlar için geliştirilen ve yayınlanan PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.
Yayınlandığı günden bu yana güncelleme almaya devam eden PUBG Mobile Lite 0.14.6 sürüm numaralı güncellemesi ile oyunculara Cadılar Bayramı temalı içerikler sundu. Cadılar Bayramı temalı yeni Geceyi Atlat modu ile oyuncular ürkütücü sahneler ile karşılaşacaklar. Güncelleme ile oyun içerisine Balkabağı Zombileri de geliyor.
Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar.
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PUBG MOBILE LITE için yeni özellikler
- Açık Karakter Sistemi: Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni ‘Victor’ karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter
- Yeni Silahlar: Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:
- Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.
- M134 Minigun: Sadece Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek alınabilen bu güçlü ağır silah, 200 mermiye kadar mühimmat alabiliyor ve bir saldırı tüfeğinin atış oranına eşdeğer bir atış gücüne sahip.
- Lav Silahı: Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek kullanılabilen bu silah, benzini mühimmat olarak kullanıyor ve 10 metrelik etkili menzili bulunuyor. Püskürtme menzilindeki tüm hedeflere hasar veriyor.
- Video Ödülleri: Yeni günlük ödüller arasında kıyafetler, BC ve dahası, satın alma sayfası içerisinde video izleyerek alınabilir
- Oyuna Hızlı Giriş: Oyuncuların önerilen oyun modlarına doğrudan girebilmesi için hızlı giriş seçeneği ana menüye eklendi
- Cadılar Bayramı Ana Menü Teması: Oyun içi menüsü, yepyeni Cadılar Bayramı temasıyla dekore edildi
- Güncellenmiş Winner Pass özelliği: Direkt olarak bir Pass Görevini tamamlamak ve arkadaş yardım özelliği için Pass Görev Kartı eklendi
- Özellik düzeltmeleri ve hata ayıklamaları
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno S, 64 MP kamerayla gelebilir!
Oppo Reno S modeli hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak.
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Oppo Reno S özellik tahminleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun yeni üst seviye telefonu Reno S hakkında sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. İddialara göre cihazın ana kamerasında Samsung‘un geçtiğimiz aylarda tanıttığı 64 MP sensörüne yer verilecek. Arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verileceği tahmin edilen telefonun diğer kamera detayları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
İşlemci tarafında ise Reno S‘te Qualcomm‘un en güçlü yongası Snapdragon 855+‘a yer verilmesi bekleniyor. Aralık ayının ilk haftasında tanıtılması beklenen telefonun ayrıca 65W Super VOOC 2.0 hızlı şarj desteği sunacağı varsayılıyor.