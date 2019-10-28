5G’li Vivo X30 Aralık ayında tanıtılacak

Geçtiğimiz ay Samsung ile ortaklığını duyuran Vivo’nun , Samsung’un üretmiş olduğu Exynos 980 işlemcisiyle birlikte gelecek yeni Vivo X30 serisinin sızıntıları ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz ay yaptığı konferansta Samsung ile ortaklık anlaşması yaptığını açıklayan Vivo, bu ortaklık ile birlikte 5G bağlantı teknolojisine sahip yeni X serisi telefonunu piyasaya sürecek. Exynos 980 işlemcisini kullanacak bu yeni telefon içerisinde 5G standartlarını destekleyen bir modemde bulunduracak.

X27 Pro’nun halefi olarak piyasaya sürülecek telefon hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan sızıntılara göre arka tarafta üç adet kamera bulunduracak telefon ön tarafta çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak. Ön tarafın çerçevesiz olarak gelmesiyle birlikte, ön kameranın açılır kapanır bir mekanizmaya sahip olacağıda sızıntılar arasında yerini alıyor. X27 Pro’ya tasarım kısmında çok benzeyecek olan telefon, CPU kısmında 2,2 GHz işlem hızına sahip olan iki adet Cortex-A77 kullanacak. Bu CPU arabirimini yanında altı adet Cortex-A55’de cihazın içine entegre edilecek.

Aralık ayında duyurulacağı ortaya çıkan Vivo X30, şirketin ilk 5G teknolojisine sahip telefonu olacak.