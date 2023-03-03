Apple’ın iPhone modelleri güncelleme şampiyonu olmalarıyla tanınıyor. Samsung, Google ve OnePlus gibi Android’in devleri de güncelleme konusunda büyük sözler verse de, Apple halihazırda bu sözleri tuttuğuna tanık olduğumuz tek firma. Popüler istatistik sitesi Statista, Apple’ın iPhone modellerinin dünden bugüne ne kadar güncelleme aldığına dair bir tablo yayınlayarak Apple’ın güncelleme şampiyonluğunu gözler önüne serdi.

İlk iPhone Bile Android’in Önünde!

2007 yılında Apple’ın babalarından biri olan Steve Jobs tarafından “Bugün, Apple telefonu yeniden icat ediyor.” ifadeleriyle tanıtılan ilk iPhone’un 2 ana sürüm güncellemesi aldığını görmek mümkün. iOS 2.0 ve iOS 3.0 sürümlerini alan ilk iPhone modeli günümüzdeki bazı Android akıllı telefonlardan daha uzun yazılım desteği almış.

2008 yılında tanıtılan iPhone 3G modeli de ilk iPhone ile aynı kaderi paylaşarak 2 ana sürüm güncellemesi alsa da, firmanın 2009’da tanıttığı ve iOS 3.0 ile piyasaya sürülen iPhone 3GS, iOS 6’ya kadarki 3 adet ana sürüm güncellemesini alarak firmanın güncelleme konusunda vites artırdığı ilk telefonu olmuş.

Apple’ın 2010 yılında akıllı telefon tasarımını kökten değiştirdiği, bugünün iPhone’larının atası kabul edilen ve iOS 4 ile tanıtılan iPhone 4 modeli de yerini aldığı iPhone 3GS gibi 3 adet ana sürüm güncellemesi almış. iPhone 4S ile yeniden vites artıran Apple, iOS 5 ile duyurduğu bu modele iOS 9’a kadar 4 ana sürüm güncellemesi vererek, zamanın Android’leri için hayal olan bir noktaya ulaşmış.

2012 yılında duyurulan ve Lightning girişi, büyüyen ekran gibi yeniliklere imza atan iPhone 5 ise iPhone 4S gibi 4 adet ana güncelleme alarak iOS 10’a ulaşan ilk cihaz olmuş. Plastik bir kasaya sahip olan ve daha ucuz bir iPhone isteyenleri hedefine alan iPhone 5C ise iOS 7’den iOS 10’a kadar 3 adet ana güncelleme alarak biraz hayal kırıklığı yaratmış diyebiliriz.

2013 yılnda tanıtılan ve parmak izi sensörüne sahip ilk ana akım akıllı telefon modeli olan iPhone 5S ise tam anlamıyla ölümsüzlüğü bulmuş. iOS 7’den iOS 12’ye kadar güncelleme alan cihaz, tam 5 adet ana sürüm güncellemesi almış. iPhone 5S’e verilen desteğe yaklaşabilen bir Android üreticisi halen çıkabilmiş değil.

Firmanın en çok satan akıllı telefon olma unvanına sahip olan ve Apple’ın en büyük tasarım değişikliklerinden birine sahne olan iPhone 6 serisi ise iOS 8’den iOS 12’ye kadar güncelleme almış. 2014 yılında tanıtılan iPhone 6 serisinin daha rafine bir hali olan ve ilk 2 GB belleğe sahip iPhone serisi olarak öne çıkan iPhone 6S serisi ise güncelleme desteği konusunda yeni bir çığır açmış.

iOS 9’dan başlayarak iOS 15’e kadar tam 6 adet güncelleme alarak rekor kıran iPhone 6S, halihazırda en çok destek alan iPhone modeli unvanını elinde bulunduruyor. Bu unvan, aynı zamanda iPhone 5 kasasında iPhone 6S özelliklerini taşıyan 1. Nesil iPhone SE’ye de ait.

Kulaklık girişini hayatımızdan çıkarmasıyla tanınan iPhone 7 modelleriyse iPhone 6S modelleri kadar şanslı değil. iOS 10 ile tanıtılan seri, iOS 15’e kadar güncelleme aldı. Yine de 5 adet ana sürüm güncellemesinin oldukça uzun bir güncelleme desteği olduğunu söyleyelim.

2017 yılında tanıtılan ve iPhone X – iPhone 8 ile başlayarak iPhone 14 ile son bulan dönemdeki bütün cihazlar ise firmanın en güncel iOS sürümü olan iOS 16’ya sahip. Yıllardan sonra en büyük görsel değişikliklere sahne olan bu güncelleme, 2017 yılı ve sonrasında tanıtılan bütün iPhone’larda kullanılabiliyor.

Bu listenin Android üreticilerine örnek olması gerekiyor. Öyle ki, Android üreticilerin bazı amiral gemisi akıllı telefonları, dönemin iPhone’larına göre daha güçlü bir donanım sunsa bile acınası diyebileceğimiz güncelleme desteği bu cihazların tarihten silinmesine neden oluyor.

Örnek vermek gerekirse, kavisli ve neredeyse çerçevesiz ekranıyla, sunduğu güçlü donanımla herkesi şaşırtan Samsug Galaxy S8 modelleri, iPhone 8 ve iPhone X ile aynı yıl tanıtılmış olsalar da, bırakın Android’in sondan bir önceki sürümünü kullanmayı, Android’in 4 önceki sürümünü kullanıyorlar.

Kapıda olan Android 14 göz önünde bulundurulursa, dönemin en iyi Android’lerinin güncelleme konusundaki durumu daha da kötü bir hal alıyor.

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Her ne kadar Android telefon üreticileri büyük güncelleme sözleri verse de, henüz bu sözlerin tutulduğunu görmüş değiliz. Bakalım Samsung ve Google gibi devler güncelleme sözlerini tutacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!