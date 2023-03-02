Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kurdaki artışlardan dolayı Apple Türkiye zam dalgasını geçtiğimiz yıl başlatmıştı. Tüm ürünlerine ciddi oranda zam yapan firma, bugünden itibaren servis ücretlerine de zam yaptığını duyurdu. iPhone pil değişim ücreti ülkemizde ortalam 540 TL daha pahalı olacak.

Apple’ın açıklamasına göre iPhone 14’ten iPhone X’e kadar olan serinin pil değişim ücreti 1.939 TL olacak. iPhone 8 ve daha eski modeller için pil değişim ücreti 1559 TL olarak açıklandı. Apple’ın servis ücretlerine zam yapması oldukça normal. Ülkemizde asgari ücretin artması ile Apple Türkiye’nin de maliyetleri doğal olarak arttı. Bu maliyetlerin artması direkt olarak servislere zam olarak yansıdı.

Yakın zamanda Apple’ın diğer ürünlerine de zam yapma olasılığı çok yüksek görünüyor. Eğer bir Apple ürünü almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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Apple yayınladığı mesajda; “Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL artırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

İçindekiler Zamlı iPhone Pil Değişim Ücreti

Zamlı iPhone Pil Değişim Ücreti

iPhone 13 serisi: 1.939 TL

iPhone 12 serisi: 1.939 TL

iPhone 11 serisi: 1.939 TL

iPhone X serisi: 1.939 TL

iPhone 8 serisi: 1.559 TL

iPhone 7 serisi: 1.559 TL

iPhone 6 serisi: 1.559 TL

iPhone SE serisi: 1.559 TL