Apple‘ın iPhone’u, Amerika ve Avrupa pazarındaki liderliğinden sonra Çin pazarında da rakiplerine şans tanımamıştı. Bugün ise Apple’ın bir pazarı daha işgal ettiği ortaya çıktı. Pazar araştırma şirketi IDC‘nin en son verilerine göre, Apple, yaklaşık yarısını iPhone’un işgal ettiği Japon akıllı telefon pazarına hakim durumda. Apple’ın iPhone modelleri dördüncü çeyrekte ve 2022 takvim yılı boyunca Japonya pazarında en çok satan model olmaya devam etti ve tüm rakiplerini büyük bir farkla geride bıraktı.

Dördüncü çeyrekte, Japonya’daki akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre %16 düşüşle 8,5 milyon adede ulaştı. Apple, 4,4 milyon adet satışla pazarın %51,2‘sini aldı. Tüm Android akıllı telefonlar 4,1 milyon adet sattı. 2022’de Japonya’da satılan toplam akıllı telefon sayısı, geçen yıla göre %8,1 düşüşle 34,3 milyon adet oldu. Apple, 2021’deki rekor sevkiyatlara göre %3,8 düşüşle 16,6 milyon adet veya %48,4’lük bir payla başı çekiyor.

Apple’ın Japonya pazarında yapmış olduğu stratejik ortaklıklar ve kampanyalar bu satışların artmasında büyük rol oynuyor diyebiliriz. Cupertinolu teknoloji devinin bu başarısını Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile katlaması bekleniyor. Ana ile Pro modeller arasındaki farkı bu yıl iyece açacak olan Apple, fiyatlara da bir nebze daha zam yapabilir.

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Türkiye pazarında ise henüz buna benzer bir araştırma yapılmadığı için ülkemizde en çok satılan telefonun ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen iPhone’lar ülkemizde ekonomik nedenlerden dolayı Android telefonların gerisinde kalıyordur.