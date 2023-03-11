Apple Watch, tanıtıldığı tarihten beri akıllı saat pazarının zirvesinde oturuyor ve koltuğu o tarihten bu yana kimseye kaptırmadı. Son gelen haberler, Apple Watch’un neden zirvede olduğunu çok daha iyi anlatıyor. Apple’ın sağlık takipçisi, genç bir adamdaki gizli kalp rahatsızlığını ortaya çıkardı!

Apple Watch Yine Hayat Kurtardı!

Sözkonusu kişi, Bedfordshire’dan 36 yaşındaki Adam Croft. Yaşadığı deneyimi anlatan Croft, röportajında bir gece ansızın baş dönmesi ve diğer semptomlar yaşadıktan sonra yatağa gittiğini açıkladı. Bir akşam kanepeden kalktığını ve “biraz başının döndüğünü hissettiğini”, ancak su almak için mutfağa gittiğinde “hemen dünyanın içine kapandığını hissettiğini” söyledi.

İlk başta durumu pek önemsemeyen Croft, “Yere yatmayı başardım ve kendimi soğuk bir ter havuzunun içinde buldum. Bir erkek olarak bunu pek önemsemedim ve kendimi yatağa attım.” dedi. Ancak Croft ertesi sabah uyandığında Apple Watch’unda cihazın atriyal fibrilasyon tespit ettiğini bildiren bir uyarı buldu. Bunun üzerine acil servisi aradı ve acil servis ona “bir saat içinde hastaneye gitmesi” talimatını verdi.

Bedford Hastanesi’nde yapılan ek testler Croft’un atriyal fibrilasyon hastalığı olduğunu doğruladı. Croft, Apple Watch’undan gelen uyarı olmasaydı muhtemelen hastaneye gitmeyeceğini söyledi. Yazarlık yapan Croft, daha önce saatinin algılamadığı küçük kalp çarpıntıları yaşadığını, ancak bunların aylardır gerçekleşmediğini söyledi.

Saat kendisini uyarmamış olsaydı, sağlık ekiplerinden yardım almayacağını söyleyen ve sadece dinlenerek bunun düzeleceğini düşünen Croft, “Aramak için hiçbir nedenim yoktu. Sadece biraz başım dönüyordu. Kendimi biraz kötü hissediyordum, bu yüzden bir şeyler olabileceğini düşündüm.” ifadesini kullandı.

Testler atriyal fibrilasyonu doğruladıktan sonra doktorlar Croft’a kan sulandırıcı ilaçlar verdi. Genç yazar, düzenli bir kalp ritmi sağlamak için hızlı ve düşük enerjili şoklar kullanacak olan bir tedavi sürecinden geçecek. Croft, saatin kendisi için artık çok önemli olduğunu ve saati asla kolundan çıkarmayacağını söylüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Watch’unuzla benzer bir deneyim yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!