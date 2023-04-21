iPhone‘unuzla ilgili Uygulamaları çalıştırırken veya iOS işletim sisteminin bazı bölümlerine erişmeye çalışırken sorunmu yaşıyorsunuz? Bu hızlı kılavuz size iPhone’unuzu nasıl sıfırlayacağınza yardımcı olacak ve sadece birkaç basit düğmeye basarak yaşadığınız sorunları veya aksaklıkları düzeltmenizi sağlayacaktır. İşte detaylar.

Apple, iPhone modelinize bağlı olarak belirli bir sırayla bir dizi düğmeye basarak herhangi bir nesil iPhone’da iPhone sıfırlama işlemini gerçekleştirmeyi kolaylaştırmıştır. Bunu yapmak bilgisayarınızı yeniden başlatmak gibidir, işletim sisteminin ve yazılımın kendini temiz bir şekilde yeniden yüklemesini ve herhangi bir veri kaybı olmadan yeniden başlatılmasını sağlıyor.

Bir iPhone sıfırlama veya yeniden başlatmaya zorlama işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, bu hızlı kılavuz herhangi bir Apple iPhone modelinde prosedürün nasıl gerçekleştirileceğini açıklayacaktır. İster ilk nesil iPhone SE, iPhone 11, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8 veya iPhone SE 2. nesil, iPhone 7 veya iPhone 6s veya en yeni nesil iPhone 13 veya Face ID ile donatılmış diğer modellerden biri olsun. iPhone’u zorla yeniden başlatma işlemi her iPhone nesli için biraz farklıdır ve aşağıda Apple tarafından son birkaç yılda piyasaya sürülen en popüler modelleri kapsayan makalemizi hazırladık.

Herhangi bir iPhone nasıl sıfırlanır

iPhone X, 11, 12, 13 veya 14

iPhone 11, 12, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR cihazınızı sıfırlamanız gerekiyorsa, ses açma düğmesine hızlıca basıp bırakmanız ve ardından aynı hızla ses kısma düğmesine basıp bırakmanız, ardından iPhone’unuz kapanıp Apple Logosunu göstererek yeniden başlayana kadar yan düğmeyi hızlıca basılı tutmanız gerekecektir. Ekranınızda Apple Logosunu görür görmez, herhangi bir düğmeyi bırakabilirsiniz ve iPhone’unuz yeniden başlatılmaya ve uygulamalarını ve işletim sistemini sıfırlamaya başlayacaktır. Bunu ilk kez yapmak biraz zor olabilir, ancak birkaç kez yaptıktan sonra ikinci doğa haline gelir.

iPhone 8 veya iPhone SE 2. nesil

Yeni nesil iPhone telefonlarına benzer şekilde, iPhone 8 veya iPhone SE’nizi sıfırlamak için ses açma düğmesine hızlıca basıp bırakmanız ve hemen ardından ses kısma düğmesine hızlıca basıp bırakmanız gerekir. Ardından, iPhone kendini kapatıp yeniden başlatana kadar yan güç düğmesine hızlıca basın ve basılı tutun. Apple Logosu görünene kadar parmağınızı güç düğmesine basılı tutun. Apple logosu göründüğünde, parmağınızı yan düğmeden kaldırabilir ve iPhone’unuzun normal şekilde başlamasına izin verebilirsiniz.

iPhone 7

Daha eski bir iPhone’unuz varsa, hem ses kısma düğmesini hem de Uyut/Uyandır düğmesini aynı anda basılı tutarak iPhone 7’yi yeniden başlatmaya zorlayabilirsiniz. Uyut/Uyandır düğmesi iPhone’unuzun sağ tarafındadır ve ses kısma düğmesi iPhone’unuzun sol tarafındaki alt düğmedir.

iPhone 6s veya iPhone SE 1. nesil

iPhone 6s veya iPhone SE 1. nesil Apple telefonunuzu zorla başlatmak için hem telefonun sağ tarafındaki Uyut/Uyandır düğmesine hem de telefonunuzun ön tarafındaki dairesel “Ana Ekran” düğmesine aynı anda basılı tutmanız gerekir. iPhone’unuz kapanıp Apple logosunu gösterecek şekilde yeniden başlayana kadar basılı tutmaya devam edin. Apple Logosu göründüğünde düğmeleri basılı tutmayı bırakabilir ve iPhone’unuzun normal şekilde yeniden başlamasına izin verebilirsiniz.

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Yeniden başlatmaya zorlama

iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayan bu yöntem, iOS sistemini kullanırken uygulamalarda ortaya çıkan tüm sorunların düzeltilmesine yardımcı olacaktır. iPhone’unuzu sıfırladıktan sonra hala uygulamalarla veya iOS işletim sistemiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sorun daha teknik bir yaklaşım gerektirebilir ve sorununuzu çözmek için Apple Genius bar’dan randevu alıp alamayacağınızı öğrenmek veya bir Apple Teknik destek temsilcisiyle görüşmek için Apple ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır. Bunu nasıl yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için resmi Apple Destek web sitesine gidin.