ABD’li teknoloji devi Apple, dün yaptığı lansmanda iOS 18 ve iPadOS 18 yazılımlarının yeni özelliklerini tanıttı. Bu bağlamda bu özelliklerden birisi de iPhone göz takibi özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Peki iPhone göz takibi özelliği nedir, nasıl kullanılır? Sizin için araştırdık.

iPhone göz takibi özelliği nedir?

Apple’ın yeni erişilebilirlik özelliği sayesinde, kullanıcılar uyumlu iPhone ve iPad’lerini yalnızca göz hareketleriyle kontrol edebilecekler. Engelli bireylere büyük kolaylık sağlamak amacıyla tasarlanan bu özellik, diğer kullanıcılar için de cihazlarıyla etkileşimde bulunmanın eğlenceli ve kullanışlı bir yolunu sunuyor. Özelliği etkinleştirmek ve ön kamerayı kalibre etmek sadece birkaç saniye sürüyor ve herhangi bir ek donanım veya aksesuara ihtiyaç duyulmuyor.

iOS 18’de çalışan iPhone 12 veya daha yeni modelleri olan kullanıcılar, Ayarlar > Erişilebilirlik > Göz Takibi bölümüne giderek iPhone göz takibi özelliğini etkinleştirebilirler. Geçişi açtıktan sonra, kullanıcıların ekranda gösterilen noktayı gözleriyle takip etmeleri gerekecek. Bu işlem, kullanıcının göz hareketleri ile kamerayı kalibre ediyor. Kurulum sadece birkaç saniye sürüyor ardından kullanıcılar ekrandaki öğeleri gözleriyle seçebilir ve bunlarla etkileşime geçebilirler. Örneğin, bir uygulama simgesini seçmek için simgeye bakmak ve bu konumu 2-3 saniye tutmak yeterlidir.

iPhone göz takibi, kullanıcıların her bir öğeyle etkileşim kurmalarına olanak tanır ve iOS ile iPadOS uygulamalarında gezinmeyi sağlar. Ayrıca, fiziksel düğmelerin işlevleri de kontrol edilebilir. Bu özellik, göz hareketlerini doğru bir şekilde izlemek için Apple’ın cihazdaki makine öğrenmesi teknolojilerini kullanıyor. Şirket, iPhone göz takibi özelliğinin çalışması için gereken tüm verilerin güvenli bir şekilde cihazda kaldığını ve gizlilik konusunda herhangi bir endişe yaşanmaması gerektiğini belirtiyor.

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Sonuç olarak, iPhone göz takibi, engelli bireyler için önemli bir kolaylık sağlarken, diğer kullanıcılar için de yenilikçi ve kullanışlı bir etkileşim yöntemi sunuyor. Bu yenilik, Apple’ın erişilebilirlik konusundaki kararlılığını ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirme çabalarını bir kez daha gözler önüne seriyor.