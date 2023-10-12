Apple yine ilginç olaylara imza atmaya devam ediyor. Son iOS 17.0.3 güncellemesi ile kullanıcılar iPhone’larının gece bazı periyotlarda kendini kapattığından şikayet etmeye başladı. Reddit’te bir kullanıcı, evindeki iki farklı “iPhone” alarmının çalışmadığından şikayet etti. Diğer kullanıcılar da benzer sorunlar yaşadıklarını dile getirdi ve bazıları bu sorunların “iPhone”un geceleri kendiliğinden kapanmasıyla ilgili olabileceğini düşündüler.

Reddit’teki olayı gündeme getiren kullanıcı şu yorumda bulundu;

Pil ayarlarınızı kontrol edin ve gece boyunca boşluk olup olmadığını kontrol edin. Dün birçok iPhone, gece boyunca birkaç saatliğine kapanma yaşadı. Benim durumumda, telefon alarmdan sadece 1 dakika önce yeniden açıldı. Buna ek olarak, iOS 17.0.3 yüklü olan iPhone 15 Pro Max cihazım, dün gece (10 Ekim saat 01:00 civarında) kendiliğinden yeniden başlatıldı. Aynı sorun, aynı iPhone modeli ve aynı iOS sürümüne sahip 3 arkadaşıma da denk geldi. Ayrıca, aynı iOS sürümünü kullanan iPhone 13 Mini sahibi başka bir kişinin de başına geldi.

Diğer bazı kullanıcılar sabahları şifrelerini yeniden girmek zorunda kaldıklarını belirttiler, bu da “iPhone”un gece boyunca kendiliğinden yeniden başlatıldığını veya kapanıp açıldığını gösteriyor gibi görünüyor.

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‌iPhone‌’unuzun gece boyunca kapanıp kapanmadığını anlamak için Ayarlar uygulamasını açıp Pil bölümüne giderek son 24 saat içindeki şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Eğer bir boşluk görürseniz, ‌iPhone‌’unuz bir süreliğine kapanmış olabilir.

Bu sorun sadece iPhone 15 modellerini etkilemiyor, aynı zamanda diğer cihazları da etkiliyor, bu da sorunun iOS 17’de olduğunu gösteriyor. Ancak, her kullanıcı bu sorunu yaşamıyor gibi görünüyor ve sorun her gece tekrarlanmıyor. Bakalım Apple cephesi bu konu ile ilgili bir açıklama yapacak mı?