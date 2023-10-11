iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, eleştirilere maruz kaldı. Çünkü zayıf termal yönetimleri nedeniyle sürekli olarak kapanıyorlardı. Ancak Apple’ın son yazılım güncellemesi bu sorunları çözmüş gibi görünüyor. Bu hafta başında Apple, iOS 17.0.3 güncellemesini yeni iPhone modelleri için sundu. Çinli inceleme uzmanı Ah Zheng Çok Zor, iPhone 15 Pro Max’i bu yeni iOS sürümüyle test ettikten sonra telefonun performansının ve termal değerlerinin büyük ölçüde arttığını gözlemledi.

Özellikle Geekbench 6’daki GPU puanı, iOS 17.0.2’den iOS 17.0.3’e yükselerek 27.163’ten 27.381’e çıktı. CPU puanları büyük ölçüde değişmedi, ancak oyun performansı kesinlikle iyileşti.

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iOS 17.0.3 ile Honor of Kings oynayan iPhone 15 Pro Max, ortalama 116,9 kare/saniye (FPS) kare hızına ulaşırken, aynı oyunun iOS 17.0.2’de 105,4 FPS sağladığı görüldü. Geçen yılın iPhone 14 Pro Max’i ise iOS 17.0.3 ile ortalama 103 FPS’ye ulaştı.

Ayrıca, telefonun sıcaklığı oyun oynarken arka tarafta 1°C, ön tarafta ise 0,6°C civarında düştü. Diğer oyunlar, örneğin Genshin Impact ve NiShuiHan, güncellemeden sonra 2°C’nin üzerinde sıcaklık farklarıyla daha serin çalıştı. Ancak bu oyunların FPS rakamları paylaşılmadı.

Apple’ın iOS 17.0.3 güncellemesi, iPhone 15 Pro/Pro Max’in termal yönetimini ve performansını belirgin bir şekilde geliştirmiş gibi görünüyor. Eğer bir iPhone 15 Pro veya Pro Max sahibiyseniz, kesinlikle bu güncellemeyi yaparak geliştirilmiş performansın tadını çıkarmanızı öneriyoruz.