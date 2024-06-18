Apple, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde iOS 18’in tanıtımını gerçekleştirdi. Bu yeni işletim sistemi, getirdiği sürprizler ve yeniliklerle iPhone kullanıcılarının hayatını kökten değiştirecek gibi görünüyor. iOS 18’in bu yıl Eylül ayında halka sunulması bekleniyor ve bu süre zarfında Apple’ın birkaç küçük iOS 17 güncellemesi daha yayınlayacağı tahmin ediliyor. Bunlardan ilki de iOS 17.6 oldu.

Apple, tüm cihazlar için iOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6, tvOS 17.6 ve visionOS 1.3’ün ilk geliştirici beta sürümlerini yayımladı. Bu güncellemeler, geliştiricilere yeni özellikleri deneme ve geri bildirimde bulunma imkanı sunuyor.

iOS 17.6 nasıl yüklenir?

iOS 17.6 ve iPadOS 17.6 beta 1, Apple Kimliğinizi ve Geliştirici Hesabınızı bağladıktan sonra iPhone veya iPad’inizdeki Ayarlar uygulaması üzerinden indirilebilir. Güncellemeyi indirmek için şu adımları izleyin: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemeleri > Beta Güncellemeleri.

Bu menüde mevcut en son beta sürümünü bulabilirsiniz. Ancak, seçeneklerde iOS 18 beta yapısını da göreceğinizi unutmayın, bu nedenle doğru beta sürümünü seçtiğinizden emin olun.

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Apple, iOS 17.6’nın yanı sıra, iPhone’unuzdaki özel Apple Watch uygulaması aracılığıyla indirilebilen watchOS 10.6’nın ilk geliştirici beta sürümünü de yayınladı. Güncellemeyi yüklemek için, Apple Watch uygulamasını başlatın ve Genel > Yazılım Güncellemeleri > Beta Güncellemeleri’ne gidin ve watchOS 10.6 beta 1’i indirin. Kablosuz olarak güncellemeyi alabilmek için Apple Kimliğinizin ve Geliştirici Hesabınızın bağlı olduğundan emin olun.

Apple, macOS 14.6’nın ilk geliştirici beta sürümünü de yayınladı. Bu beta sürümü, tüm kayıtlı geliştiriciler tarafından Sistem Ayarları’ndaki Yazılım Güncelleme mekanizması aracılığıyla indirilebilir. Diğer tüm güncellemelerde olduğu gibi, güncellemeleri kablosuz olarak almak için Apple Kimliğinizin ve Geliştirici Hesabınızın bağlı olması gerekiyor.

Yeni beta turunda, visionOS 1.3 de geliştiricilere sunuldu. Bu sürüm, Vision Pro cihazınızın Ayarlar uygulaması aracılığıyla indirilebilir. Ancak, beta sürümünü yüklemeden önce verilerinizin yedeğini almayı unutmayın. Aynı şekilde, Apple tvOS 17.6’nın beta sürümünü de piyasaya sürdü. Bu güncellemeyi Apple TV’nizdeki Ayarlar uygulaması aracılığıyla beta sürümüne geçerek yükleyebilirsiniz.

iOS 18’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, gelişmiş yapay zeka (AI) entegrasyonları. Apple, bu yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcılarının cihazlarını daha sezgisel ve kişisel bir şekilde kullanmalarını hedefliyor. AI tabanlı özellikler, günlük görevleri daha da kolaylaştıracak ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Özellikle Siri’nin yeteneklerinde yapılan geliştirmeler ve yeni kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların iPhone deneyimlerini yeniden tanımlamalarına olanak tanıyacak.