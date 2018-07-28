iPhone 9 ultra ince çerçeve ile geliyor!

Apple’ın bu yılki iPhone serisinde uygun fiyatlı model olarak satacağı 6.1 inç iPhone 9 için hangi özelliklere sahip olacağını daha önceki sızıntılardan biliyorduk. En son yayınlanan rapora göre, uygun fiyatlı 2018 iPhone modellerinden 6.1 inçlik iPhone 9’un ekranı Full Active LCD olarak üretilecek.

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6.1 inç iPhone 9 ve Full Active LCD Ekran Teknolojisi

Raporda, Japan Display’e dayandırılan bilgilere göre, 2018 6.1 inç iPhone 9 modelinde ultra ince çerçeveli Full Active LCD ekran bulunacağı belirtiliyor.

6.1 inçlik iPhone 9 modelinde Japan Pixel Eyes dokunmatik sensörlerine sahip Full Active LCD ekran kullanılacak. Bu teknoloji ile, üreticiler ekran çerçevesini 0,5 mm’ye kadar inceltebilme imkanına sahip olacaklar. Bu durumda 1 mm’lik ekran çerçevesine sahip iPhone X’in yeni iPhone modellerinden daha kalın bir ekran çervesine sahip olacağını söylemek mümkün.

Paylaşılan raporda, 6.1 inçlik iPhone’un ekranının dört tarafında da oldukça ince bir çerçeve bulunacağı ancak bu çerçevenin ne kadar ince olacağıyla ilgili ayrıntı sunulmuyor. Önceki raporlarda, 6.1 inç LCD modelin bu yılki diğer OLED ekranlı modellere kıyasla daha büyük ekran çerçevelerine sahip olacağı belirtiliyor.

Full Active LCD ekran teknolojisini ilk defa karşımıza çıkan bir teknoloji olmamakla beraber geçtiğimiz yıl, The Wall Street Journal’ın bir haberinde Apple’ın bu ekran teknolojisi için Japan Display’le birlikte çalıştığı ancak ekran teknolojisinin iPhone’larda ne zaman kullanılacağının belirsiz olduğu söyleniyordu.

Ayrıca raporda, Apple’ın 6.1 inç iPhone 9 modelinde üretim sorunlarıyla karşılaştığı ifade ediliyor. Genel üretimin bu ay itibariyle başladığı fakat üretim oranının oldukça düşük olduğu vurgulanmakta.