Apple, 2020 iPhone SE‘nin tanıtılmasıyla beraber iPhone 8 serisinin fişini çekti! Markanın Yeni çıkan iPhone SE modeline, iPhone 8‘in güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonu gözüyle bakması sonucuyla iPhone 8 satışları bitiyor!

iPhone 8 satışları bitiyor! Peki iPhone SE, iPhone 8’in güncel versiyonu mu?

iPhone SE, temelde iPhone 8‘in en güncel A13 chipseti ve daha iyi bir kamera yazılımı ile güncellenmiş versiyonu. Ayrıca iPhone 8‘e nispeten farklı renk seçenekleri sunması ile beraber iPhone 8‘in çıkış fiyatından daha uygun bir fiyata sahip. Bu durumda Apple, iki model arasında rekabet oluşturmak yerine iPhone 8‘in satışını durdurmaya karar verdi.

Apple, ayrıca iPhone 8 Plus‘ın da satışını durdurdu,ancak bu durum biraz handikaplı. Apple, iPhone 8 plus‘ın satışını durdursa da yerini alabilecek bir “iPhone SE Plus” modeli bulunmuyor.Şu an için Apple, bazı perakende satıcı ortaklarının iPhone 8 Plus stoklamasına izin verse de bu durumun ne kadar daha devam edeceği belli değil. (Rene Ritchie‘nin bu konuda attığı tweet’e buradan ulaşabilirsiniz.)

iPhone SE ile beraber aynı chipset özelliklerine sahip bir iPhone SE Plus modeli görmek ilgi çekici olabilirdi. Ancak muhtemelen marka, büyük telefon tercihinde bulunmak isteyen kullanıcılarını iPhone 11 serisine yönlendirmek istiyor.