iPhone 8 Plus Modellerinde Ciddi Sıkıntılar Yaşanıyor!

Apple; Hong Kong, Japonya, Tayvan, Kanada ve Yunanistan’dan gelen raporlarla sarsıldı. Şirket, iPhone 8 Plus modelleri hakkında pek çok şikayet aldı.

Pek çok otoriteye göre Apple, iPhone 8 ailesini tanıtmakla büyük bir stratejik hata yaptı. Satış rakamları ve gelen raporlar bunu doğruluyor. Tüm bunlara ek olarak iPhone 8 Plus’la ilgili ciddi şikayetler gelmeye başladı.

Hong Kong, Japonya, Tayvan, Kanada ve Yunanistan’dan gelen şikayetlerde; deforme olmuş metal gövde, şişen bataryalar ve yerinden oynayan ekranlar ön plana çıkıyor. Bu da, akıllı telefonun üretiminde yeterince özen gösterilmediği gibi fikirlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bir Apple sözcüsü, konu üzerine hassasiyetle eğildiklerini ve gerçekten bir sorun mevcutsa gerekeni yapacaklarını açıkladı.

Amerikalı şirket, özellikle batarya sorunlarına yoğunlaşmak zorunda. Zira Samsung’un Galaxy Note 7 nedeniyle yaşadığı sorunlar gün gibi ortada. Galaxy Note 7’de yaşanan pil patlamalara şirkete milyar dolarlar ve önemli ölçüde prestij kaybettirmişti.

Şişen bataryalar, patlayan bataryalar kadar tehlikeli olmasa da; pillerin modern lityum-iyon teknolojisine sahip olması ve bolca enerji depolayabilmesi ciddi bir tehlike arz ediyor. Zira depolanan bolca enerji pek çok kazaya neden olabilir.

Apple sorunların kontrol altına alınabileceğini, ivedikle incelendiğini ve daha fazla soruna neden olmayacağını umuyor.