iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Yarın Ön Satışa Çıkıyor!

Apple’ın yeni nesil telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 13 Ekim 2017’de Turkcell ve Türk Telekom üzerinden ön satışa açılıyor!

Apple’ın yeni telefonları olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye topraklarına giriş yapıyor. Yarın, yani 13 Ekim’den itibaren Turkcell ve Türk Telekom üzerinden ön siparişe açılacak olan cihazlar, 20 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.

Apple’ın eski stile dönerek arka kapağını cam haline getirdiği, kablosuz şarj ile perçinlediği yeni nesil iPhone’ların şu anda fiyatı hakkında bir bilgi paylaşılmazken, yarın ön sipariş ile beraber tüm modellerin fiyatlarının da ortaya çıkması bekleniyor.

Uzay grisi, gümüş ve altın renkleri ile ön siparişe açılacak olan bu telefonlar için kullandığınız operatöre ya da isteğinize göre Turkcell ve Türk Telekom üzerinden ön sipariş vererek 20 Ekim’deki satış günü cihazın elinizde olmasını sağlayabilirsiniz.