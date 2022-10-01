2018’de iPhone 5 ve daha yakın zamanda 2022’nin başlarında iPhone 6 Plus’ın ardından, Apple’ın klasik cihazlar listesine katılma sırası şimdi klasik iPhone 6’ya geldi. iPhone 6 serisi, Apple’ın bir iPhone’un daha büyük ‘Plus’ varyantını ilk kez tanıttığı ürün oldu. Ayrıca, iPhone 4s’ten iPhone 5s’e eski düz kenarlı tasarımın yerini alan kavisli kenarlara sahip yepyeni bir tasarıma sahipti.

İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen cihaz, Apple tarafından 2017 yılında, tıpkı bugünkü iPhone SE 5G gibi orta sınıf bir iPhone olarak yeniden piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle, en son 5 yıl önce ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce piyasaya sürülen akıllı telefonları içerdiğinden, bunun vintage listesine katılması bekleniyordu.

Apple iPhone 6’ya veda ediyor

Artık iPhone 6 eski model olarak sınıflandırıldığından, onarımlar stok durumuna bağlı olacaktır. Apple, aygıtın en son piyasaya sürülmesinden 7 yıl sonrasına kadar onarımları kabul etmeye devam edecektir.

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İki yıl içinde iPhone 6, “eski” olarak adlandırılan cihazlar listesine katılacak. Onlar için, pil onarımından hala faydalanabilen Mac dizüstü bilgisayarlar hariç, tüm donanım hizmetleri durdurulmuştur.

iPhone 6’ya ek olarak, Apple’ın 2012 iPod nano 7 ve beşinci nesil iPod touch’ı vintage listesinden eski listesine taşıdığı, 2015 iPod nano modellerinin ise artık vintage olarak listelendiği belirtilebilir. 2012’de çıkan dördüncü nesil iPod shuffle eski listeye taşındı ve 2015 versiyonu artık eski olarak listeleniyor. Bu yılın başlarında Apple, Touch Bar’lı ilk nesil MacBook Pro’yu da vintage listesine ekledi. Listeye katılacak bir sonraki cihazın önümüzdeki yılın başlarında iPhone 7 olması bekleniyor, ancak ne zaman olacağı henüz belli değil.