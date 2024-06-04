Desteği biten iPhone modelleri arasına bir yenisi daha eklendi. Apple, donanım güncellemelerinin bir parçası olarak iPhone 5S modelini resmi olarak “eski” cihaz kategorisine ekledi. Bu, artık Apple veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından onarım hizmeti alamayacağı anlamına geliyor. iPhone 5S desteği resmen kesildi.

iPhone 5S Desteği Resmen Bitti: Apple Eski Cihazlar Listesi Genişledi

iPhone 5S ne zaman çıktı diye düşüebilirsiniz. Eylül 2013‘te piyasaya sürülen ve o dönemde “şimdiye kadarki en ileri görüşlü iPhone” olarak lanse edilen iPhone 5S, 8 Megapiksel iSight Kamera, A7 çip ve Touch ID Parmak İzi sensörü ile öne çıkmıştı. Neredeyse 10 yıl sonra Apple’ın bu cihazı modası geçmiş olarak nitelendirmesi şaşırtıcı değil. iPhone 5S kullanıcıları muhtemelen üçüncü taraf tamir servisi sağlayıcılardan hala destek alabilecekler.

Vintage Modeller Listesi de Güncellendi

Apple, beş yıldan eski cihazları da “vintage” olarak kategorilendiriyor. Bu kategorideki cihazlar için Apple veya yetkili servis sağlayıcıları gerekli parçaları temin edebildiği sürece iki yıl daha onarım hizmeti alabilirsiniz.

“Vintage” kategorisine yeni eklenen ürünler şunlar:

Altıncı nesil iPod Touch (2015)

21,5 inç iMac (2015)

2015 yılında piyasaya sürülen iPod Touch 6. nesil, Apple A8 çip ile donatılmış olsa da o dönemde bile Apple telefon serisinin gerisinde kalmış bir model olarak değerlendiriliyordu. 21,5 inç iMac ise 2021’de piyasaya sürülen ilk Apple Silicon iMac’e kadar Apple’ın tasarım çizgisini sürdürmüştü.

Eski iPhone Ne Yapılır?

Eğer hala “eski” ya da “vintage” kategorisine giren bir cihaz kullanıyorsanız, şu seçenekleriniz var:

Cihazınızı Yeni Bir Cihazla Değiştirin: Apple’ın güncel telefon modelleri, 5S’e kıyasla çok daha hızlı performans, daha iyi kameralar ve daha uzun pil ömrü sunuyor. Yeni bir iPhone’a yatırım yapmak, uzun vadede daha kullanışlı ve keyifli bir deneyim sağlayacaktır.

Apple’ın güncel telefon modelleri, 5S’e kıyasla çok daha hızlı performans, daha iyi kameralar ve daha uzun pil ömrü sunuyor. Yeni bir iPhone’a yatırım yapmak, uzun vadede daha kullanışlı ve keyifli bir deneyim sağlayacaktır. Üçüncü Taraf Tamir Servisi Kullanın: Apple desteği bitse de, eski cihazlar için hala üçüncü taraf tamir servisi sunan firmalar mevcut. Küçük arızalar için bu seçenek daha uygun fiyatlı olabilir.

Apple desteği bitse de, eski cihazlar için hala üçüncü taraf tamir servisi sunan firmalar mevcut. Küçük arızalar için bu seçenek daha uygun fiyatlı olabilir. Cihazınızı Yedek Olarak Kullanın: Eski telefonunuzu ana cihazınız olarak kullanmak yerine, müzik dinlemek, fotoğraf çekmek veya internette gezinmek gibi basit işlemler için yedek bir cihaz olarak kullanmayı düşünebilirsiniz.

Eski telefonunuzu ana cihazınız olarak kullanmak yerine, müzik dinlemek, fotoğraf çekmek veya internette gezinmek gibi basit işlemler için yedek bir cihaz olarak kullanmayı düşünebilirsiniz. Cihazınızı Geri Dönüştürün: Apple ve bazı elektronik mağazaları, eski cihazlarınızı geri dönüştürerek çevreye katkıda bulunmanızı sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelir, yeni cihazların üretiminde kullanılabiliyor.

Desteği biten telefonlar, güncel güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale geliyor. Bu nedenle, eski bir cihaz kullanıyorsanız, kişisel bilgilerinizi korumak için ekstra önlemler almanız önemli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın eski cihaz kategorisine soktuğu bir model sizce hala kullanılır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!