Apple’ın yeni nesil iPhone 17 serisinin tanıtılmasına yalnızca birkaç hafta kaldı. Ancak sızıntılar şimdiden cihazın donanımına dair önemli ipuçları veriyor. Son olarak güvenilir sızıntı kaynağı Majin Bu, iPhone 17 Pro modeline ait olduğu iddia edilen batarya kasalarının görsellerini paylaştı. Peki iPhone 17 şarj hızı kaç watt olacak? Kaç saatte dolacak?

iPhone 17 Pro bataryasında paslanmaz çelik kasa kullanılacak!

Paylaşılan görüntülere göre Apple, iPhone 17 Pro bataryasında artık paslanmaz çelik bir kasa kullanıyor. Bu kasa iki farklı versiyonda geliyor: biri ABD pazarı için, diğeri ise Çin pazarı için üretilmiş. ABD versiyonunda daha küçük L şeklinde bir kesit bulunurken, Çin versiyonunda daha geniş bir alan yer alıyor.

Her iki modelde de batarya kasalarının kaynaklı kenarlara sahip olduğu ve Apple’ın yeni bir yapıştırıcı sistemi kullanarak batarya değişimini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Bu durum, batarya onarımlarını daha erişilebilir hâle getirebilir.

iPhone 17 şarj hızı artabilir mi?

Sızıntıya göre Apple, bataryalarda paslanmaz çelik kasa kullanımını ısı yönetimi açısından da tercih etmiş olabilir. Bu yeni kasa tipi, “soft pack” adı verilen ve kolayca delinme riski taşıyan ince folyolu batarya ambalajlarının yerini alıyor. Yeni tasarım daha sağlam ve daha iyi ısı dağılımı sağlıyor.

Apple şu ana kadar hızlı şarj konusunda oldukça temkinli davranıyor. Özellikle Xiaomi, vivo ve realme gibi markaların dakikalar içinde tam dolum sağlayan modelleri düşünüldüğünde, Apple’ın geride kaldığı açık. Ancak bu paslanmaz çelik batarya kasaları, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air gibi modellerde daha yüksek şarj hızlarının test edilebileceğine işaret ediyor olabilir.

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Apple, geçen yıl iPhone 16 Pro modelinde bu paslanmaz çelik batarya kasalarını test etmişti. Ancak iPhone 16 Pro Max modeli hâlâ eski “soft pack” batarya ile gelmişti. Bu yıl ise sadece Pro ve Pro Max değil, ultra ince iPhone 17 Air modelinde de bu yeni kasa yapısının kullanılabileceği konuşuluyor.

Apple kullanıcıları uzun süredir hızlı şarj desteğini bekliyor. Yeni kasa yapısı sayesinde bu yıl iPhone 17 şarj hızı konusunda Apple’dan cesur bir adım görebiliriz.