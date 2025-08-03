Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 FE modeli sonunda kanlı canlı görüntülendi. Cihazın tasarımı büyük ölçüde selefi S24 FE’ye benzerken, bazı teknik değişiklikler dikkat çekiyor. Peki daha ince ve hafif hale gelen bu yeni model, batarya kapasitesinden mi ödün veriyor? İşte beklenen S25 FE özellikleri.

Galaxy S25 FE batarya kapasitesi küçülüyor olabilir

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 FE, 4500 mAh batarya ile gelecek. Bu da selefi Galaxy S24 FE’nin 4700 mAh kapasitesine göre 200 mAh’lik bir azalma olacağını gösteriyor. Üstelik daha önce bu modelde 4900 mAh batarya kullanılacağı yönünde iddialar mevcuttu. Yani beklenenin tam tersi gerçek olacak gibi.

Batarya kapasitesindeki bu küçülmenin nedeni ise tasarımsal güncellemeler olabilir. Yeni modelin kalınlığı 7.4 mm’ye düşerken, ağırlığı da 190 gram seviyesine çekilmiş. Bu da S24 FE’nin 8 mm ve 213 gramlık ölçüleriyle karşılaştırıldığında ciddi bir incelme ve hafifleme anlamına geliyor.

Galaxy S25 FE’nin görselleri de ortaya çıktı ve cihaz, beklendiği gibi selefiyle neredeyse aynı tasarım çizgilerini taşıyor. Sızıntının kaynağı oldukça güvenilir olsa da, daha önce 4500 mAh değerinin bir yazım hatasından kaynaklandığı iddiaları da bulunuyor. Dolayısıyla bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.

S25 Edge ve iPhone 17 Air rekabeti etkiliyor olabilir

Samsung’un daha ince cihazlar üretme yönünde attığı adımlar, yeni Galaxy S26 Edge modelinde de kendini gösterecek. Bu modelin doğrudan iPhone 17 Air ile rekabet etmesi bekleniyor. Dolayısıyla bazı modellerde batarya kapasitesi yerine incelik ve hafiflik ön planda tutulabilir.

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Şu an için Galaxy S25 FE’nin bataryasında kesin bir küçülme olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Kaynaklar güvenilir olsa da, bazı bilgiler yanlış yazım nedeniyle yayılmış olabilir. Yani endişelenmek için henüz erken; Samsung’un resmi açıklaması her şeyi netleştirecek.