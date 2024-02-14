Mart ayı Samsung için özel bir zaman. Çünkü yeni A serisi yani orta segment cihazlarını tanıtma zamanı. Geçen sene A34 5G ve A54 5G modelleriyle dikkat çeken ve ülkemizde de birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanan telefonlar bu sene yenilenerek A35 5G ve A55 5G isimlerini alacaklar. Peki bu cihazlar neler sunacak? Sızıntılar neyi gösteriyor?

Samsung Galaxy A34 5G, MediaTek Dimensity 1080 işlemcisiyle bulunduğu fiyat segmentinde rakipsizdi. Ancak Samsung bu sene yönünü tamamen Exynos tarafına çevirmiş gibi duruyor. Gelen bilgilere göre Galaxy A35 5G, geçtiğimiz sene Galaxy A54 5G modeline güç veren Exynos 1380 işlemcisinden gücünü alacak. Samsung Galaxy A55 5G ise bir üst versiyonu olan Exyno 1480 ile gelmesi beklenenler arasında. Ek olarak daha premium bir telefon olma yolunda ilerleyen Galaxy A55 5G, alüminyum çerçeve ile desteklenecek. Bu ve bunun gibi tüm detayları videomuzda bulabilirsiniz. İyi seyirler.

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