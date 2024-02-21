Apple’ın son bombası olan iPhone 16, özellikleri açısından mevcut modellere kıyasla büyük bir sıçrama sunacak gibi görünüyor. Şirket, bu yeni cihazlarla birlikte, iOS 18’in getireceği önemli güncellemelerle üretken yapay zeka özelliklerini güçlendirmeyi planlıyor. Daha önce duyurulan haberler, iPhone 16’nın gelişmiş bir Neural Engine’e sahip olacağını ve yapay zeka destekli Siri için özel olarak tasarlanmış mikrofonlarla donatılacağını gösteriyor.

iPhone 16 modelleri, Apple’ın yapay zeka özelliklerine sahip ilk cihazları olacak. Ancak bazı özelliklerin eski iPhone modellerine yazılım güncellemeleri yoluyla aktarılacağı düşünülse de, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’nun potansiyel olarak Siri gibi özel eklemeleri barındırması bekleniyor. Bu, Apple’ın Siri’nin performansını Google Asistan gibi rakiplerine karşı daha rekabetçi hale getirmek için geniş dil modelleriyle eğittiği gerçeğini de yansıtıyor.

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Sektör analistlerine göre, iPhone 16’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte cihazın sesli komutları daha hassas bir şekilde algılayabilecek yükseltilmiş mikrofonlarla donatılması bekleniyor. Bu geliştirme, Apple’ın yapay zeka odaklı vizyonunu ve Siri’nin önemini vurguluyor. Yükseltilmiş mikrofonlar, özellikle gürültülü ortamlarda Siri’nin kullanıcı komutlarını daha doğru bir şekilde algılamasını sağlayacak.

Şu anda Siri, Google Asistan’a kıyasla bağlamı anlama konusunda bazı zorluklar yaşıyor. Ancak gelecekteki yapay zeka geliştirmeleriyle birlikte Siri’nin daha güçlü bir deneyim sunması ve Google Asistan ile rekabet edebilmesi bekleniyor. Apple, ayrıca sistem düzeyinde daha derin yapay zeka entegrasyonu sunmayı planlıyor. Bu, Siri’nin üçüncü taraf uygulamaları gibi çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak.

Bu güncellemeler, yeni modellerin sunacağı yeniliklerle sınırlı değil. Apple’ın, gelişmiş mikrofonlarla birlikte suya dayanıklılığı artıracağı ve gürültülü ortamlarda daha iyi performans sağlayacağı da belirtiliyor. Ayrıca, WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılması beklenen farklı yapay zeka araçlarıyla birlikte, iOS 18’in getireceği diğer yeniliklerin de heyecanla bekleniyor. Bu, Apple’ın yenilikçi yolculuğunun sadece başlangıcı gibi görünüyor.