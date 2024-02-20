Apple’ın Vision Pro başlığı altında piyasaya sürdüğü karma gerçeklik kulaklıkları, genel olarak olumlu eleştiriler almasına rağmen, yüksek fiyatı ve başlangıçtaki bazı dezavantajlar nedeniyle bazı hayranlar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Ancak, şimdi, analist Mark Gurman’ın öngörüsüne göre, geliştirilmiş bir versiyon olan Apple Vision Pro 2 modelinin en az 18 ay daha piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor.

Gurman’ın son “Power On” bülteninde belirttiği gibi, Apple Vision Pro 2 modelinin 2026’da piyasaya sürülebileceği düşünülüyor. Bu, Apple’ın kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak ve ürünü daha fazla geliştirmek için ek zaman ayırarak, Vision Pro 2’nin piyasaya sunulmasını ertelemesinin bir sonucu olabilir.

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Vision Pro kulaklıklarına yapılan iadelerin artması, ürünün erken performansıyla ilgili endişeleri artırdı. Gurman, geri dönüşlerin çeşitli nedenlerle gerçekleştiğini ve bu durumun normal bir süreç olduğunu belirtti. Ancak, Vision Pro’nun hâlihazırda sıkı bir Apple hayranı veya teknoloji meraklısı olan bir kesim tarafından tercih edildiğini de ekledi.

Şikayetlerin odak noktası, Vision Pro’nun ağırlığı, uygulama seçenekleri ve mevcut kullanıcı deneyimi gibi konularda dönüyor. Özellikle, 3.500 dolarlık yüksek fiyat etiketi, tüketiciler arasında tartışmalara neden oluyor ve Apple’ın Vision Pro’nun mevcut versiyonunda bazı iyileştirmelere ihtiyacı olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ın Vision Pro’yu kendi Quest 3’üyle karşılaştırıldığında zorluklarla karşılaşacağını vurguladı. Bu durum, Apple’ın karma gerçeklik pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için önünde hala birçok engel olduğunu gösteriyor.

Apple, yeni ürün kategorilerine dikkatli bir yaklaşım sergilemesiyle tanınıyor ve Vision Pro’nun gelecek versiyonunda kaliteyi hızın önüne koyması bekleniyor. Ancak, şu anki geri bildirimlere dayanarak, Vision Pro’nun geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi gerektiği açıkça ortada.