iPhone 16 SIM kart girişi olmadan gelebilir. Apple, Salı günü yeni iPad Air ve yeni iPad Pro modellerini duyurdu ve bu modellerin hücresel sürümlerinin yalnızca eSIM özelliğine sahip olması dikkat çekti. Artık bu yeni iPad’ler, SIM kart tepsilerine ihtiyaç duymadan sadece eSIM kullanarak mobil bağlantı sağlayabilecekler. iPhone 16 SIM kart girişi olacak mı?

iPhone 16 SIM Kart Girişi Olmadan Satılabilir: Sadece eSIM ile Çalışan iPhone’lar Gelebilir

Özellikle, bu hamle, Apple’ın dünya genelinde yalnızca eSIM iPad sunma kararıyla daha da belirgin hale geldi. Bu kararın iPhone’lara da yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu. Apple, daha önce 2022’de iPhone 14 modellerinde SIM tepsisini kaldırmıştı.

Ancak, bu değişiklik sadece ABD’deki kullanıcıları etkilemişti çünkü diğer ülkelerde hâlâ birçok operatör fiziksel SIM kartlarına bağlı kalmayı tercih ediyordu. Ancak, yeni iPad modelleri için durum farklı. Bu cihazlar, dünya genelinde yalnızca eSIM desteği ile sunulacaklar. Bu, özellikle Çin gibi ülkelerde, operatörlerin eSIM teknolojisini benimsememesi nedeniyle dikkat çekici bir değişiklik.

Apple’ın bu adımı, dünya genelindeki operatörlerin eSIM teknolojisini benimsemesi için bir teşvik olarak da görülebilir. İki yıl önce eSIM’li ilk iPhone’u tanıttıktan sonra, pek çok operatörün bu teknolojiyi desteklemek için zamanı oldu.

Bu gelişmeler ışığında, Apple’ın gelecekteki iPhone modellerinde de benzer bir geçiş yapabileceği speküle ediliyor. Buna göre, iPhone 16 SIM kart girişi olmadan, yalnızca eSIM ile gelecek. Ancak, bu geçişin ne kadar hızlı olacağı ve tüketicilerin buna ne kadar hazır olduğu belirsizliğini koruyor.

Apple cephesinin yakında hem şarj hem de SIM girişini kaldırarak sadece hoparlör çıkışına sahip “portless” adı verilen bir tasarım anlayışını benimseyeceği iddia ediliyor. Eğer iPhone 16 serisi SIM kart girişi olmadan gelirse, bu yolda önemli bir adım atılmış olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone’lardaki fiziksel SIM kartın sona ermesine hazır mıyız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!