Apple bu yılın sonlarına doğru iPhone 15 serisini piyasaya sürecek. Ancak heyecanka beklenen iPhone 15 lansmanı öncesinde, gelecek yılın iPhone 16 serisine ilişkin raporlar internette yer almaya başladı. Son gelişmede, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları Başkanı Ross Young, iPhone 16 serisinin tepe modelleri olan iPhone 16 Pro modellerinin daha büyük ekranlarla geleceğini açıkladı! Daha ne kadar büyüyebilir ki!

iPhone 16 Pro’lar Devasa Ekranlarla Gelecek!

Ross Young, iPhone 16 Pro’nun 6,3 inçlik bir ekran paneliyle geleceğini, iPhone 16 Pro Max’in ise daha da büyük 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Ekran boyutlarına ait rakamların şu anda yuvarlatılmış olduğunu ve gerçek boyutun bu ayın sonunda açıklanacağını da söyleyelim.

Bu bilgilerden yola çıkarak, iPhone 16 Pro’ların ekranlarında önemli bir büyüme görebiliriz. Burada özellikle iPhone 16 Pro dikkat çekiyor. Eğer Apple’ın zaten büyük ekranlı olan Pro Max modellerinde ekran boyutları büyüyerek 6.9 inçe ulaşırsa, cebimizde neredeyse bir iPad Mini taşıyor olacağız. Bu da artık 7 inç ekranlı telefon döneminin başlayabileceğini gösteriyor.

Bu doğru çıkarsa, Apple iPhone serisi için ilk kez bu kadar büyük bir ekran boyutunu benimsemiş olacak. Söylentilere göre, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max ile birlikte şirket, iPhone 16 Ultra olarak adlandırılan bir başka üst düzey modeli de piyasaya sürecek. Bu model, ek kamera iyileştirmeleri, daha büyük bir ekran ve daha fazlası gibi özelliklere sahip üst düzey bir akıllı telefon olacak.

Pro Max modellerde yer alacağı söylenen 6.9 inçlik ekrandan büyük bir ekranın nasıl üretileceği veya satılacağı belirsizliğini koruyor. Apple Watch Ultra gibi, kendi pazarında en güçlü özellikleri bünyesinde barındırması beklenen iPhone 16 Ultra, sahip olduğu adı layıkıyla taşıyan modellerden biri olabilir.

Apple’ın bu hamlesi, akıllı telefon pazarının korkulan bir noktaya gittiğini gösteriyor. Kullanıcılar uzun pil ömrüne sahip olan ve normal bir insan cebine sığabilecek boyutta telefonlar isterken, akıllı telefon üreticileri ekran boyutlarını tablet sınırlarına yaklaştırarak bu isteklerden uzaklaşıyor. Eğer Apple gerçekten böyle bir şey yaparsa bu Pro Max iPhone modellerinin satışlarını baltalayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 6.9 inç ekran boyutu idealin ötesinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!