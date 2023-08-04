Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, yaklaşan iPhone modellerinde Sony’nin yarıiletken kapasite kısıtlamalarının 2025’e kadar devam etmesini, yığılmış tasarım CIS (Tamamlayıcı Metal-Oksit-Yarıiletken Görüntü Sensörü) teknolojisinin benimsenmesinin etkileyeceğini öngörüyor.

Bu ileri teknolojinin akıllı telefon fotoğrafçılığı ve videografisinde devrim yaratacağı ve gelişmiş görüntü ve video çekim kalitesi sunacağı öngörülüyor.

Ayrıca Apple’ın, yaklaşan iPhone serisi için iddialı planları olduğu biliniyor. Apple, iki iPhone 15 standart modeli ve iPhone 16 Pro modelleri de dahil olmak üzere son teknoloji yığılmış tasarım CIS teknolojisine sahip telefonlar piyasaya sürecek.

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Will Semiconductor’ün (Will Semi), yığılmış tasarım BDT (Arka Işık Sensörü) talebinin artmasıyla artan rekabetle karşılaşması bekleniyor. iPhone 16’nın benimsenmesiyle tetiklenen yüksek talep sayesinde, Çinli akıllı telefon üreticilerinden daha fazla sipariş almaya ve pazar büyütmeye yönelik çabalarını sürdürecekler.

Envanter sorunları nedeniyle 1Y23 CIS gönderilerinde bir düşüş yaşansa da, şirket 2Y23 için yaklaşık %8lik yıllık büyüme öngörüyor, bu da önemli bir toparlanma anlamına geliyor.

Sony’nin kapasite kısıtlamaları, Will Semi’nin üst düzey BDT pazar payını genişletme fırsatı sunuyor ve 2Y23’te yıllık %35lik bir gönderi artışı bekleniyor. Bu rapora göre, gelecek iPhone modellerinde önemli kamera geliştirmeleri görmemiz olası. Ayrıca yığılmış tasarım CIS teknolojisinin talebinin artmasıyla sensör segmentinde genel bir büyüme bekleniyor.