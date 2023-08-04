Apple’ın iPhone 14 serisi duyurusunun üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve artık gözler iPhone 15 serisine çevrilmiş durumda. Heyecanla beklenen yeni telefonların ne zaman duyurulacağı ise merak konusu olmuştu. Son gelen bilgilere göre Apple, yeni iPhone’ları Eylül ayının ikinci haftasında tanıtmayı planlıyor. Yeni iPhone’lar beklediğinizden daha da yakında!

iPhone 15 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Mobil operatörlerin ve üretim fabrikalarının çalışanlarından 13 Eylül tarihine izin yapmamalarını istemesi, büyük bir akıllı telefon duyurusunun yapılmak üzere olduğunu gösteriyor. Henüz kesin bir şekilde belirtilmese de bu durumun Apple’ın iPhone 15 etkinliğiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Şirketin yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtma geleneği, bu bilgilerin doğruluğunu artırıyor.

Genellikle Salı günleri yapılan iPhone duyurularının geçen yılki etkinliği 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. Bu nedenle, 13 Eylül’ün de Çarşamba gününe denk gelmesi, Apple’ın yeni iPhone’ları tanıtmak için tercih edeceği tarih olarak düşünülüyor.

Eğer Apple gerçekten de yeni iPhone’ları 13 Eylül’de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlaması ve resmi satışların bir hafta sonrasında, yani 22 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 14 için ön siparişler 9 Eylül’de başlamış ve resmi satışlar 16 Eylül’de başlamıştı. Ancak, tedarik sorunları nedeniyle bazı modellerin satışı ertelenmişti. Bu yıl da benzer durumlar yaşanabileceği öngörülüyor.

Bazı analistler, iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl gecikebileceğini düşünürken, diğerleri tüm yeni modellerin Eylül ayında satışa sunulacağına inanıyor. Apple’ın yeni iPhone’larını heyecanla bekleyen kullanıcılar, 13 Eylül’de düzenlenecek etkinlikle ilgili resmi duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon dünyasının bir sonraki kralı olması beklenen iPhone 15 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!