Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 16 Pro serisinin 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu model, Apple’ın tetraprism 120 mm kamerasını içerecek. Bu teknolojinin talebini artırması öngörülüyor. Largan’ın 2023’ün son çeyreğine ilişkin hisse başına kazanç tahminleri, Kuo’nun raporunda belirttiği gibi önemli ölçüde düşük.

İçindekiler iPhone 16 Pro kamerası ile ön plana çıkacak

iPhone 16 Pro kamerası ile ön plana çıkacak

Kuo, iPhone 15 Pro Max için tetraprism lens düzenindeki iyileştirmeler ve üst düzey Android telefonlarının beklenenden daha yüksek sevkiyatı nedeniyle, 2023’ün EPS’nin yaklaşık olarak 150’ye ulaşmasının beklendiğini vurguluyor. Şu an piyasa konsensüsünün 130-140 aralığında olduğunu belirtelim.

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Largan, iPhone 15 Pro Max için özel olarak tetraprism (periskop) kamera lensi sağlıyor. 3Ç23’teki düşük üretim verimine rağmen, Kuo’nun son araştırması, Largan’ın verimini %70 veya daha fazlasına çıkardığını, tetraprism lens düzenini karlı hale getirdiğini ve 2023’ün son çeyreğinde EPS’yi önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

2024’e yönelik olarak Kuo, Apple’ın yeni kamerasını daha küçük profesyonel modellere dahil edeceğini ve bu sayede bu teknolojiye sahip iPhone’ların yıllık bazda %160 büyüme elde edeceğini öngörüyor. Ayrıca, 2024’te küresel periskop kameralı akıllı telefon sevkiyatlarında Apple ve HUAWEI’nin en hızlı büyüyen iki marka olacağını vurguluyor.

Largan’ın, Apple ve HUAWEI için sırasıyla %85-90 ve %50-60’lık tedarik paylarıyla periskop lenslerin ana tedarikçisi olması bekleniyor. İyileştirilmiş verimliliklerin ve 2024 için toplam periskop siparişlerinde %130’luk önemli bir artışın katkısıyla, kârlılığın piyasadaki beklentileri aşması bekleniyor.

Kuo aynı zamanda, yeni Huawei P70 serisinin kendi Kirin çiplerinden yararlanarak, 2024’te yıllık bazda %100’lük bir sevkiyat artışı göreceğini belirtiyor, bu da 2023’teki P60 serisine kıyasla bir iyileşme anlamına geliyor.